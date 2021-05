Gianluca De Matteis asfalta Akash Kumar e difende i tronisti: “Non siamo dei cogli…” (VIDEO)

Di recente Akash Kumar si è reso protagonista di un duro sfogo contro Andrea Cerioli in cui ha tirato in ballo la categoria dei tronisti di Uomini e Donne e sulla vicenda è voluto intervenire anche Gianluca De Matteis. Il giovane ha difeso la categoria che ha rappresentato per alcuni mesi nel programma di Maria De Filippi.

Il protagonista è stato alquanto duro e rigido nel commentare le accuse mosse dal modello e non ha perso tempo per screditarlo dal punto di vista umano ma, soprattutto, professionale. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto.

Gianluca De Matteis difende i tronisti

Tra le Instagram Stories di Gianluca De Matteis, ex tronista di Uomini e Donne, c’è un duro attacco ad Akash Kumar. Quest’ultimo, per screditare Cerioli, ha offeso la categoria dei tronisti, quasi come se chi partecipasse a tale programma fosse un troglodita incapace di fare altro nella vita. Sentitosi toccato nel profondo, Gianluca ha deciso di replicare. Il ragazzo ha voluto sdoganare la concezione secondo cui chi va a Uomini e Donne sia un “cogli…”. Lui, ad esempio, non si sente affatto tale ed ha una carriera e un’intelligenza di tutto rispetto.

Il talk show pomeridiano è, semplicemente, un’esperienza volta ad arricchire e, magari, a far trovare l’amore. Inoltre, il giovane ha sentito fortemente l’esigenza di intervenire specie in virtù del pulpito da cui è provenuta la predica. Nel dettaglio, infatti, ha detto che se tali critiche fosse provenute da un premio Nobel o da una persona di un certo livello, allora avrebbe accettato le critiche. (Continua dopo il video)

L’attacco ad Akash Kumar

Purtroppo, però, secondo Gianluca De Matteis, tali insinuazioni sono state mosse da un soggetto come Akash Kumar che, a suo avviso, non è nessuno. Inoltre, l’ex tronista ha accusato il modello di essere incoerente. Akash ci ha sempre tenuto a chiamarsi fuori dai gossip e ad insinuare di non avere affatto bisogno di questo mondo in quanto la sua carriera è solida è avviata.

Gianluca, allora, si è domandato per quale ragione, poi, Kumar è sempre seduto sulla poltrona dell’Isola dei famosi in prima fila? Molto probabilmente, da questo mondo che tanto critica, anche lui ci trae qualche vantaggio. Proprio in virtù di questo, dovrebbe mostrarsi più umile e, soprattutto, consapevole prima di sputare sentenze inappropriate.