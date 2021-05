DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 24 maggio: Sanem vuole lasciare la Friki Harika

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, il popolare sceneggiato di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ormai la soap opera turca sta arrivando alla conclusione, infatti venerdì 28 di questo mese andrà in onda l’ultima puntata.

Nel frattempo, cosa accadrà nell’episodio del 24 maggio? Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono che Sanem rimarrà molto delusa perché Can la tratta come un’amica e per lei è insostenibile. Per tale ragione la Aydin lascerà sia la Friki Harika che la tenuta di Mihriban per tornare a vivere dai suoi genitori.

Sanem delusa del comportamento di Can

Le anticipazioni della prima puntata settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 lunedì 24 maggio 2021, svelano che Ayca nei giorni precedenti aveva proposto a Can di scalare una montagna con dei suoi amici. Ovviamente il fotografo non si è tirato indietro accettando immediatamente. Inoltre, il Divit ha assicurato che con lui ci sarebbe stata anche la giovane scrittrice Sanem.

Non appena il primogenito di Aziz e la sua rivale saranno pronti ad unirsi al gruppo di arrampicata, la sorella di Leyla non vorrà saperne affatto di accompagnare l’uomo che ama. Nello specifico la ragazza chiederà a quest’ultimo con quale qualifica dovrà essere al suo fianco durante la scalata. Ossia se come una semplice amica oppure la fidanzata che non si ricorda di avere da quando ha perso la memoria per colpa dell’incidente stradale avuto mesi prima.

La scrittrice lascia la Friki Harika e la tenuta

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, dicono anche che Can non saprà quale risposta dare a Sanem. Di conseguenza, quest’ultima se ne andrà via immediatamente. Infatti la giovane scrittrice non vuole che il Divit rimanga con lei per compassione o perché si senta costretto a stare con lei solamente perché suo fratello gli ha confessato che in passato ha curato la sua depressione in una struttura psichiatrica.

La Aydin, anche se il fotografo la rincorrerà immediatamente per darle un bacio, si mostrerà ferita dal comportamento dell’uomo che ama. Successivamente la ragazza arriverà a prendere una drastica decisione. Nello specifico dirà al suo fidanzato di voler lasciare la Fikri Harika e di tornare nel suo quartiere dai suoi genitori. A quel punto Sanem non abiterà più nella tenuta di Mihriban spiegando a quest’ultima il motivo di tale decisione.