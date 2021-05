Stefania Orlando, amara confessione dopo il GF Vip: “Non riesco più a dormire, mi sveglio di notte per…” (VIDEO)

Nella puntata del 19 maggio de Il Punto Z, è avvenuta una piccola reunion tra gli ex concorrenti del GF Vip e tra di loro c’è stata anche Stefania Orlando. La donna ha scambiato due chiacchiere con Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ed ha fatto delle confessioni interessanti.

Il conduttore non ha perso occasione per stuzzicarla, pertanto, le ha chiesto di rivelare pubblicamente una strana usanza che ha ereditato dalla sua lunga permanenza nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di qualcosa che avviene di notte. Vediamo tutto nel dettaglio.

I postumi di Stefania Orlando dopo il GF Vip

Stefania Orlando, ospite di Tommaso a Il Punto Z, ha fatto delle rivelazioni sul GF Vip. In particolare, la dama ha svelato che, una volta uscita dalla casa, ha avuto dei postumi alquanto difficili da superare. In particolare, la cantante ha ammesso di avere una certa difficoltà a dormire. Specie i primi tempi, infatti, nel bel mezzo della notte si svegliava alla ricerca del confessionale. Adesso quest’insolita abitudine le è passata, tuttavia, le è rimasta una significativa insofferenza nel dormire tutte le ore di cui necessita di fila.

A tal proposito, la donna ha rivelato che, spesso, si sveglia nel cuore della notte sopraffatta da attacchi di fame. Per tale ragione, si avvicina al frigorifero per ingurgitare cibo. Nell’ultimo periodo, Stefania ha ammesso di essere solita mangiare le noci, alimento di cui ne va ghiotta. Talvolta, però, in mancanza di uno schiaccianoci, le apre con l’ausilio di una bottiglia, generando un gran baccano. (Clicca qui per il video)

Le altre confessioni a Il Punto Z

Ad ogni modo, oltre che parlare dei postumi del GF Vip che, a quanto pare, sono ancora presenti, Stefania Orlando ha toccato anche altri argomenti. La donna, infatti, ha detto che adesso si sta concentrando molto sulla musica, sta di fatto che è estremamente entusiasta dei feedback ottenuto dopo il lancio del suo nuovo brano Babilonia. La protagonista, poi, ha aggiunto che si sta dedicando molto ad alcune faccende domestiche.

Tra le sue passioni del momento c’è, ad esempio, quella del giardinaggio, pertanto, si sta dedicando molto alla cura delle sue piante. L’intervista, naturalmente, è stata contraddistinta da molte battute e momenti di ilarità durante il quale il conduttore non ha potuto fare a meno di lanciare frecciatine.