Isola dei famosi, colpo di scena per la finale: a causa del covid cambia tutto

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei famosi è stata messa in discussione in più momenti a causa del covid e, a quanto pare, anche la finale subirà delle conseguenze degne di nota. La pandemia ha modificato alcune situazioni ed ha spinto il cast ad essere molto più attento e oculato.

Ad ogni modo, se tutto il programma si sta comunque svolgendo senza grossi intoppi, per la puntata conclusiva non si potrà proprio fare a meno di stravolgere le cose. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che cambierà e i motivi.

Come si svolgerà la finale dell’Isola dei famosi

Lunedì 7 maggio 2021 si svolgerà la finale dell’isola dei famosi. Le anticipazioni inerenti il reality show rivelano che l’evento si svolgerà in diretta, come al solito, tuttavia, ci saranno delle grosse novità per quanto riguarda la proclamazione del vincitore. Quest’ultimo, o quest’ultima, apprenderà di essersi aggiudicato la vittoria direttamente dall’Honduras. I concorrenti finalisti, dunque, non potranno tornare in Italia quel giorno e, soprattutto, il vincitore non potrà essere incoronato dalla padrona di casa, Ilary Blasi, direttamente dallo studio.

Il motivo celato dietro questa scelta è puramente tecnico. Le attuali disposizioni anti-covid, infatti, impongono che chiunque ritorni da un altro continente debba, necessariamente, sottoporsi ad una quarantena cautelativa di alcuni giorni. Se i naufraghi tornassero in Italia, dunque, non potrebbero comunque essere presenti durante la puntata. Per tale ragione, si è deciso di svolgere la proclamazione direttamente in Honduras.

L’incoronazione del vincitore in Honduras

Nel giorno del gran finale dell’Isola dei famosi, dunque, i concorrenti dovranno recarsi comunque in palapa e svolgeranno le ultime sfide in loco. Una volta giunto il momento della proclamazione, poi, Ilary si metterà in collegamento con loro e farà il nome del vincitore. Tuttavia, per rendere un po’ più emozionante il momento, è probabile che gli autori stiano lavorando ad un modo particolare per informare i finalisti circa il vincitore.

Ad ogni modo, dopo la puntata, tutti i concorrenti si recheranno in albergo e si prepareranno per il ritorno in Italia. Una volta messo piede nel territorio nazionale, poi, ciascuno di loro sarà condotto presso la propria abitazione e dovrà rispettare una quarantena cautelativa di un determinato periodo. Solo al termine dei giorni previsti dalla legge, i protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi potranno tornare alla loro vita sociale.