Il Paradiso delle signore spoiler 24 maggio: Marta fa una scelta, Gloria nei guai

Lunedì 24 maggio andrà in onda la prima puntata dell’ultima settimana di messe in onda del Paradiso delle signore. Si tratterà, dunque, di puntate molto intense, durante le quali verranno chiarie e risolte diverse situazioni.

La prima sarà quella che vede come protagonisti Marta e Vittorio. La fanciulla, infatti, è finalmente giunta ad una decisione e la comunicherà a suo marito. Gloria, invece, apprenderà una notizia sul padre di Stefania che la metterà in subbuglio, Maria e Rocco dovranno affrontare un problema.

Marta prende una decisione al Paradiso delle signore

Nella puntata del 24 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta e Vittorio avranno un confronto molto importante. La dama, dopo aver riflettuto a fondo sulla proposta ricevuta dalla Sterling, arriverà finalmente a prendere una decisione definitiva. La dama resterà a Milano oppure no? Rocco e Maria, intanto, vivranno la loro storia d’amore e si prepareranno alle nozze. La ragazza, però, sarà molto più turbata rispetto al suo futuro sposo.

Il giovane Amato, infatti, sarà ignaro del vincolo che ha posto il padre di Maria in merito al matrimonio. I due potranno sposarsi solo a patto che, dopo le nozze, torneranno in Sicilia. Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello potrà finalmente godersi di nuovo la tanto agognata libertà. il giovane non potrà fare a meno di ringraziare Ludovica per tutto l’amore e l’impegno mostrato per salvarlo dal suo destino.

Spoiler 24 maggio: Gloria spiazzata da una notizia

Gabriella, intanto, si troverà in piena crisi. La fanciulla si rivelerà molto entusiasta di tornare a lavorare con il suo mentore Defois a Parigi, allo stesso tempo, però, non vorrà lasciare Milano. La sua preoccupazione principale, naturalmente, andrà al Paradiso delle signore, pertanto, nella puntata del 24 maggio vedremo quale decisione prenderà la fanciulla. Gloria, invece, vivrà dei momenti di grande tensione.

Nella scorsa puntata, la donna è stata spiazzata da una telefonata indirizzata a Stefania. La capocommessa del grande magazzino, infatti, apprenderà che il padre della fanciulla potrebbe tornare inaspettatamente a Milano. Per lei, dunque, la situazione diventerà parecchio complessa. Se tale ipotesi dovesse verificarsi, ci saranno non pochi problemi da gestire. Infine, nella parte conclusiva della puntata, vedremo che Marta troverà finalmente il coraggio di parlare con suo marito e di rivelargli quali sono le sue intenzioni sul futuro del loro matrimonio. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.