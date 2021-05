Oroscopo 21 maggio 2021: Capricorno riprendono in mano la vita, novità per Ariete

L’Oroscopo del 21 maggio 2021 esorta i nati sotto il segno dell’Ariete a cominciare nuovi progetti. I Cancro, invece, non devono abbandonare quelli vecchi, mentre i Sagittario possono essere più temerari.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Interessante momento per cominciare una nuova attività. Siete molto creativi e i mesi più caldi si riveleranno davvero molto produttivi per voi dal punto di vista professionale. Le questioni di cuore potrebbero essere messe in secondo piano, attenti a non trascurare troppo il partner.

Toro. Talvolta vi lasciate prendere dallo sconforto e siete spinti ad agire per inerzia. Ci sono giornate in cui siete fiacchi e non avete molta voglia di relazionarvi con il prossimo. Bene, questa potrebbe essere una di quelle giornate. Cercate di staccare un po’ la spina dalle questioni lavorative e concentratevi di più su voi stessi.

Gemelli. L’Oroscopo del 21 maggio 2021 denota una giornata particolarmente prolifera sotto più punti di vista. Specie le faccende di cuore potrebbero destare la vostra attenzione. Se di recente avere avuto qualche diverbio, adesso è il momento di darsi da fare per ricucire i rapporti.

Cancro. Non lasciate perdere un progetto che avete iniziato un po’ di tempo fa. Se siete stati costretti a stare fermi, non per vostra volontà, non temete, d’ora in avanti ci sarà una bella ripresa. Gettare la spugna proprio adesso non si rivelerebbe la scelta più saggia, quindi, insistete.

Leone. Le coppie stabili possono pensare anche a compiere dei passi importanti. La cosa fondamentale, però, è che entrambi siate sulla stessa barca. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, non lasciatevi abbindolare dalle chiacchiere. Siate razionali e ponderate attentamente prima di prendere una decisione.

Vergine. In amore vi sentite in pace con voi stessi e appagati dai rapporti di coppia che vivete. Se, invece, siete single, cercate di crearvi quante più occasioni possibili per fare nuove conoscenze. Questo, naturalmente, se siete desiderosi di trovare l’anima gemella. In caso contrario, invece, dedicatevi alla cura della vostra persona e dei vostri affetti.

Previsioni 21 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Risalire la cresta dell’onda non è mai una cosa che avviene rapidamente. Cercate di non essere troppo esigenti e severi con voi stessi. Non potete fare tutto da soli e, talvolta, è necessario l’intervento di qualche persona cara o che comunque ne sappia più di voi. Accettate i consigli.

Scorpione. Momento di svolta e di valutazioni in campo professionale. Valutate attentamente le opportunità che sono state poste alla vostra attenzione di recente. Se non sapete in che direzione andare, fermatevi un attimo. Brancolare nel buio non farà altro che alimentare le vostre insicurezze.

Sagittario. La fortuna è dalla vostra parte, pertanto, approfittatene. L’Oroscopo del 21 maggio 2021 vi esorta ad essere un po’ più temerari, sia per quanto riguarda le vicende amorose sia quelle professionali. Il rischio fa parte del gioco, così come il ricevere delle risposte negative.

Capricorno. Concentratevi un po’ di più sul vostro lavoro. Gli ultimi giorni sono stati un po’ turbolenti sotto questo punto di vista. Siete stati assorti in altri pensieri, ma adesso è il momento di darsi da fare per non restare indietro. In amore, invece, approfittate del week-end per organizzare qualcosa di speciale.

Acquario. I rapporti di coppia solidi avranno delle ottime opportunità di fare un upgrade. Professionalmente ci sono degli alti e bassi. La cosa importante è cercare di essere sempre equilibrati e di manifestare in modo diplomatico il proprio dissenso. Sollevare polveroni non vi servirà a nulla.

Pesci. Buon momento per le emozioni. Mai come in questi giorni avete una Luna in aspetto positivo, pertanto, approfittatene per lasciarvi andare nei rapporti di coppia. Naturalmente, tenete sempre gli occhi aperti e non credere al primo che passa. Sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza per superare degli ostacoli.