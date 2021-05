Isola dei Famosi senza un vincitore, un caso senza precedenti: nuovo meccanismo lontano dallo studio

Grande novità per la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore sono state diffuse delle clamorose indiscrezioni sulla finalissima dell’Isola dei Famosi 2021. Una puntata, che tranne imprevisti dell’ultimo minuto, sarà trasmessa il prossimo 7 giugno, rigorosamente su Canale 5 e con la conduzione di Ilary Blasi.

Un’edizione non proprio esaltante e semplice, quella del reality show targato Mediaset, tra numerosi ritiri, tanti infortuni, polemiche e soprattutto degli ascolti deludenti. Nonostante tutto, il traguardo della finale si avvicina sempre di più e il risultato tuttavia fa sorridere i vertici dell’azienda del Biscione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere nei primi giorni del prossimo mese.

La finalissima non si svolgerà in Italia

Nonostante questi numerosi problemi, la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi passerà alla storia anche per un’altra cosa. Infatti, sarà la prima volta che il vincitore del reality show non sarà proclamato nello studio di Cologno Monzese davanti alla conduttrice Ilary Blasi, ma direttamente dall’Honduras. In poche parole, un’Isola senza vincitori. A rendere noto il clamoroso rumor, che a dire il vero circolava da tempo, ma ora arriva la conferma direttamente dal noto portale TvBlog.

Nel frattempo, qualche ora fa su Canale 5 è stato annunciato che l’Isola dei Famosi 2021 non andrà in onda il prossimo venerdì 28 maggio. Per quale motivo? Ilary Blasi lascerà spazio all’ultima puntata della soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo. Il reality show tornerà in onda lunedì 31 maggio con la messa in onda della semifinale. La finale andrà invece in onda il 7 giugno.

Il vincitore de L’Isola dei Famosi 2021 sarà proclamato in Honduras

Ad anticipare la scelta da parte della produzione e di Mediaset è stato l’ex naufrago Marco Maddaloni nel corso di una recente diretta sul suo account Instagram. Ma per quale motivo si è presa tale decisione? La mancata proclamazione del vincitore de L’Isola dei Famosi 15 in studio è naturalmente dovuta all’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Chi sta seguendo il programma, infatti, ha visto che l’eliminato dall’Honduras non può mettere piede nello studio di Cologno Monzese se non dopo 15 giorni di quarantena obbligatoria imposte a chi torna dal Messico. Un paio di settimane di isolamento previsti dalla legge attualmente in vigore. Quindi, è inevitabile che la finale si svolga a migliaia di chilometri di distanza dall’Italia.