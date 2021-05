Uomini e Donne spoiler venerdì: è nato un nuovo amore al trono over? Preparativi per la scelta

Venerdì 21 maggio andrà in onda l’ultima puntata di questa penultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi chiuderà i battenti venerdì 28 maggio.

In questi ultimi sei appuntamenti che restano, dunque, assisteremo alla scelta di Giacomo, ultimo tronista ancora in gioco, e non solo. Al trono over verranno approfondite alcune conoscenze appena nate, le quali potrebbero rivelarsi davvero importanti.

Le dinamiche del trono over di Uomini e Donne

Nella puntata di venerdì di Uomini e Donne vedremo che verranno sviscerate alcune dinamiche rimaste in sospeso inerenti il trono over. In particolar modo, verrà interpellata Gemma Galgani che, a quanto pare, anche quest’anno si troverà costretta a passare un’altra estate in totale solitudine. Questa stagione del talk show pomeridiano non è stato molto positivo per lei, in quanto le ha riservato solamente delle delusioni. Ad ogni modo, oggi pomeriggio scopriremo se la sua conoscenza con Aldo sia giunta al definitivo capolinea o se ci sono altre speranze.

In merito ad Isabella, invece, la dama sta destando molto interesse e curiosità nel parterre. Anche Aldo ha puntato gli occhi su di lei, ma la dama non è sembrata molto propensa a proseguire nella conoscenza. Nel frattempo, però, sta ricevendo i numeri di telefono di diversi cavalieri, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire se la donna riuscirà a concretizzare qualcosa prima della fine del programma.

Spoiler venerdì: possibile nuovo amore e scelte importanti

Per quanto riguarda Elisabetta, invece, la dama continuerà ad essere tra due fuochi. Da un lato c’è Luca che, purtroppo, continua ad “ossessionarla”, mentre dall’altra parte c0è Mark, un ragazzo molto predisposto nei suoi confronti. Grande interesse, però, sta destando la conoscenza tra Ida e Gabriele. Tra i due le cose sembrano andare davvero bene, pertanto, nella puntata di venerdì di Uomini e Donne scopriremo se per i due ci siano i presupposti per diventare una nuova coppia.

Infine, non ci resta che menzionare il trono classico. L’ultimo tronista rimasto in gioco è Giacomo. La sua scelta è stata registrata il 19 maggio e, quasi certamente, andrà in onda all’inizio della prossima settimana. Nella messa in onda di oggi, dunque, assisteremo probabilmente agli ultimi preparativi prima del lieto evento. Ospiti della puntata inerente la scelta saranno anche le neo coppie formate da Massimiliano e Vanessa e Samantha e Alessio.