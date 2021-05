Uomini e Donne, anticipazioni del 21 maggio: Ida invita in camera Gabriele, Isabella titubante su Maurizio

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda venerdì 21 maggio 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dal noto blog Il Vicolo delle News, svelano che si parlerà della dama romana Isabella Ricci che sta continuando a frequentare il cavaliere Maurizio, la donna è titubante perché lui non è pensionato. Poi si parlerà anche di Ida Platano che ha fatto accomodare Gabriele nella sua stanza d’hotel per bere un caffè insieme.

Trono over: Isabella Ricci frequenta Maurizio ma è titubante

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che dopo la sfilata che ha visto vincere Gemma Galgani si continuerà a parlare del Trono over. Stando a quello fornito da Il Vicolo delle News, più tardi vedremo Isabella Ricci al centro dello studio. La dama romana in settimana è uscita con Maurizio e si è trovata abbastanza bene.

Tuttavia, l’unico handicap è che la nuova rivale della 71enne torinese è in pensione e vorrebbe condividere più momenti possibili con il suo compagno. Quindi, visto che il cavaliere lavori ancora e non andrà in pensione prima di una decina di anni, questa cosa la frena un po’. Tuttavia la protagonista del parterre senior intenderà andare avanti nella frequentazione. Come andrà a finire? Staremo a vedere.

Ida invita Gabriele in camera per bere un caffè

Gli spoiler dell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, dicono anche che si parlerà di Sara e Mauro. Il cavaliere sceso per la dama, fino ad oggi si stanno trovando abbastanza bene. A l’uomo piace tantissimo la signora ed è disposto ad aspettare tutto il tempo di cui lei avrà bisogno. E’ scoppiata la scintilla? Subito dopo si parlerà ad un’altra possibile nuova coppia. Si tratta Ida Platano che dopo essere ritornata nel dating show di Maria De Filippi è uscita con Gabriele.

I due protagonisti del Trono over dovevano prendersi un caffè insieme mentre alla fine l’ha portata far un aperitivo al mare. Una volta tornati la parrucchiera bresciana lo ha invitato in camera da lei e si sono presi il famoso caffè. Si sono trovati abbastanza bene nella reciproca compagnia e continueranno la loro frequentazione. La donna ha dimenticato il suo ex Riccardo Guarnieri?