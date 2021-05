Isola dei Famosi, Rosaria Cannavò aggredisce Fariba Tehrani: “Sei una para*ula e stratega”

Tra Fariba Tehrani e Rosaria Cannavò è guerra

Continuano le tensioni a L’Isola dei Famosi 2021 e di recente c’è stato un ennesimo scontro verbale. I protagonisti della discussione stavolta sono Fariba Tehrani e Rosaria Cannavò. La soubrette si è ricreduta tantissimo sul comportamento della parrucchiera iraniana, soprattutto dopo il 18esimo appuntamento in cui quest’ultima l’ha nominata.

L’ex di Antonio Cassano crede che dietro ogni scelta della madre di Giulia Salemi, ragione per la quale l’ha attaccata apertamente: “Secondo me tu sei una stratega e se anche molto parac*la”. A quel punto la donna ha risposto prontamente e ha accusato la Cannavò di essere la prima a fare delle strategie. Ad esempio quando faceva parte degli Arrivisti, l’ha sentita mentre faceva dei complotti su chi eliminare tra Angela Melillo e Valentina Persia.

I due naufraghi si scontrano a L’Isola dei Famosi 15

A quel punto Rosalinda Cannavò ha replicato immediatamente alle accuse che le ha rivolto Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 2021. La soubrette si è giustificata dicendo di non aver mai fatto il nome di alcune sue compagne d’avventura perché ci andava d’accordo. Inoltre, la ragazza ha detto che forse la madre della Salemi si è confusa riguardo alla scelta degli Arrivisti hanno dovuto fare portando via agli altri concorrenti un membro del gruppo.

Ma la parrucchiera iraniana non demorde, criticando l’atteggiamento dell’ex fidanzata di Antonio Cassano che secondo lei farebbe finta di essere amica delle stesse persone di cui ha sparlato. “Per me tu sei ipocrita, falsa e sei una stratega”, ha asserito la Tehrani.

Botta e risposta tra Fariba Tehrani e Rosaria Cannavò

Negli ultimi giorni gli animi tra Fariba Tehrani e Rosaria Cannavò si sono accesi sempre di più. Infatti, quest’ultima ha accusato la madre di Giulia Salemi di essere una persona falsa. Secondo la soubrette, la rivale farebbe la simpatica a poche ore dalla diretta su Canale 5 per evitare di non essere nominata, mentre il resto dei giorni e si spengono le telecamere, torna a parlare di ogni suo compagno d’avventura.

“Non mi piaci Fariba!”, è sbottata così l’ex di Antonio Cassano, finendo per far allontanare la donna dal gruppo. Infatti, la parrucchiera in un confessionale ha detto che lo scopo della giovane è quello di metterla in cattiva luce davanti agli altri concorrenti.