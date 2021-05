Mariano Catanzaro vuole fare L’Isola dei Famosi: “Ora continuo a vivermi la situazione con Zorzi”

Mariano Catanzaro infatuato di Tommaso Zorzi?

Mariano Catanzaro diversi anni fa è stato un tronista di Uomini e Donne. Dopo quella esperienza è sparito nel nulla tranne quel scherzo ai suoi danni organizzato da Le Iene. Un po’ di tempo fa il ragazzo ha confessato di essere sbarcato su OnlyFans e mercoledì scorso ha sganciato un’altra bomba mediatica. Il napoletano nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata a Francesco Fredella ha rivelato di essere attratto da Tommaso Zorzi.

L’ex tronista ha speso delle parole al miele per il vincitore del GF Vip 5. Il conduttore ha chiesto se queste confessioni nascondono doppi fini, ad esempio una voglia di popolarità, ma il diretto interessato ha negato categoricamente. Nonostante tutto il giovane partenopeo non ha nascosto il desiderio di fare L’Isola dei Famosi.

L’ex tronista vorrebbe fare L’Isola dei Famosi

Intervistato da Francesco Fredella nel suo programma radiofonico su RTL 102.5, l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro ha parlato di Tommaso Zorzi e di quello che sente per lui, ma anche de L’Isola dei Famosi.

“Se voglio andare sull’Isola? Certo, però devo dire una cosa. In verità sono stato contattato più volte. Però non capisco cosa c’è che non mi fa fare quel passo per approdare in Honduras. Quindi resto un attimo perplesso. Vorrei farla, assolutamente sì. Penso che quel programma ti mette duramente alla prova. Voi parlate di fame, però io essendo sportivo potrei reggere bene da quel punto di vista. Quindi partirei subito. Chiedo anche un aiuto a voi per poterla fare a questo punto. A parte che ripeto, sono stato contattato più volte. Purtroppo non mi hanno voluto nel cast. Credo sia davvero una bellissima esperienza”, ha confessato il ragazzo napoletano.

Mariano Catanzaro e le dolci parole su Tommaso Zorzi

L’ex tronista Mariano Catanzaro durante l’intervista radiofonica ha detto che non vuole dare un nome al rapporto che ha Tommaso Zorzi, non se la sente di parlare di innamoramento, ma nemmeno di amicizia. Il ragazzo partenopeo ha solo confessato che vuole continuare a sentire il rampollo meneghino, perché lo fa stare bene.

“Se quella che ho preso per Tommaso è una sbandata? Oddio, è una domanda a cui non so risponderti. Ti risponderò in futuro vivendo la situazione. Le emozioni non si possono controllare, la vita è tutta un divenire di cose e situazioni. Non voglio dare un nome a questa cosa, però sto bene con lui e voglio continuare”, ha concluso Mariano.