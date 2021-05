Manuela Ferrera, la confessione su Matteo Diamante e Awed: “Nessuno lo sa, ci hanno provato con me”

Manuela Ferrera intervistata a Casa Chi

La permanenza di Manuela Ferrera in Honduras per L’Isola dei Famosi 15 è durata pochissimo. Tuttavia, nei giorni in cui è rimasta in Playa Reunion ha scatenato una serie di polemiche e liti tra i naufraghi. L’ex meteorina del Tg4 è tornata in Italia e in una recente intervista rilasciata a Casa Chi ha rivelato due scoop su Matteo Diamante e Awed.

Sembra infatti che l’ex Pupo c’abbia provato con lei, che però gli avrebbe dato un due di picche, preferendo una sorta di frequentazione virtuale con il conduttore del GF Vip Party. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha raccontato la ragazza che vorrebbe Fare il Grande Fratello Vip 6.

Lo scoop su Matteo Diamante e Awed

Intervenuta in una nuova puntata di Casa Chi, l’ex naufraga Manuela Ferrera ha detto di aver fatto più lei in pochi giorni, che tanti in un mese e mezzo. Appena è arrivata i maschietti la guardavano, ma erano tutti mosci per la fame. Le donne invece l’hanno attaccata, soprattutto quelle del suo gruppo: Emanuela Tittocchia e Rosalinda Cannavò. Secondo la soubrette loro due erano le ancelle di Matteo Diamante.

“Su lui ho uno scoop che nessuno sa. Lui in quarantena c’ha provacchiato con la sottoscritta. Però io non ho ceduto alle sue lusinghe e probabilmente me l’ha fatta pagare sull’Isola e l’ho pagata. Va bene così Se preferisco Awed a Matteo? Ma forse sì, amo i nerd e inizialmente ero su Awed. Anche su lui c’è una cosa. Prima dell’Isola avevamo iniziato una frequentazione epistolare, parlavamo in chat. Devo precisare che questa frequentazione on line non si è mai concretizzata. Ma per volontà di entrambi. Direi che è stata una cosa che è andata a cadere. Poi in quel periodo ero fidanzata. Stavo con un ex di Aida Yespica, Enrico Romeo, che tutt’ora c’è qualcosina tra noi”, ha concluso l’ex meteorina.

Manuela Ferrera corteggiata da alcuni calciatori

Intervistata in una nuova puntata di Casa Chi dopo la sua breve esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, Manuela Ferrera ha detto che dopo essere ritornata nel nostro Paese è stata corteggiata da alcuni calciatori.

“Sono entrata sull’Isola single ed ero per i nerd. Ero predisposta per Awed. Però vedendolo lì ridotto pelle ed ossa… Quindi ho preferito lasciare perdere. Mi sono detta spacchiamo i cocchi a Milano e torniamo. Quando sono uscita dal reality alcuni. I maschi italiani devono essere più svegli. Dopo l’Isola i miei spasimanti sono aumentati, ma anche ex, di ex, di ex. I nomi non posso farli, ma sono tanti calciatori ed ex di donne famose, sono ex fidanzati”, ha concluso l’ex naufraga.