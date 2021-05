Rosa Perrotta e Pietro costretti a lasciare la casa di Milano: “Incaz…ti neri”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono andati a vivere a Milano

Rosa Perrotta e il compagno Pietro Tartaglione hanno avuto un brutto risveglio. Nello specifico, i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne sono alle prese con una situazione al quanto spiacevole che le ha provocato un problema abbastanza fastidioso. Chi segue la coppia sa perfettamente che qualche mese fa si sono trasferiti a Milano per questioni lavorative.

Una volta arrivati nel capoluogo lombardo l’ex tronista e l’avvocato si sono dati da fare per cercare un appartamento. Per fortuna i due sono riusciti a trovarlo e prenderlo in affitto. Dopo aver stipulato il contratto d’affitto tutto sembra filare liscio, ma nelle ultime ore Rosa e Pietro hanno avuto un’amara sorpresa. In poche parole quest’ultimi si sono visto costretti a cambiare casa. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli.

La coppia costretta a lasciare il loro appartamento: il motivo

Attraverso delle Stories su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta, ha spiegato che di fronte alla dimora in cui stava con la sua famiglia c’è un grosso problema. Nello specifico, a Milano proprio davanti al suo appartamento c’è un cantiere fermo da diversi anni, ben sette.

A bloccare i lavori è stato il ritrovamento del materiale “intoccabile” rinvenuto durante gli scavi. Sfortuna vuole che quel cantiere si sia rimesso in moto negli ultimi giorni. Per questo motivo l’attivazione del cantiere hanno reso invivibile il soggiorno di chi come la cippia nata nel dating show di Maria De Filippi vivono nei paraggi.

Rosa Perrotta sbotta su Instagram

Ma la cosa che ha dato fastidio a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è che l’opera non terminerà non prima di tre anni. Quindi, quest’ultimi hanno deciso di fare i bagagli e cercarsi un nuovo appartamento a Milano.

“Un mese dopo il nostro ingresso, i lavoro di questa struttura sono ripresi a pieno regime. Ci vorranno 3 anni. Trivellano, trapanano da mattina a sera. E c’è polvere, sporcizia e puzza. Per questo dobbiamo cambiare casa e siamo incaz..ti neri”, ha chiosato l’ex tronista di Uomini e Donne. Riusciranno a trovare subito un’altra dimora? Staremo a vedere.