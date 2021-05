Oroscopo 22 maggio 2021: piccola crisi per Sagittario, Toro attenti alle critiche

Le previsioni dell’oroscopo del giorno sabato 22 maggio denotano una giornata un po’ altalenante per Toro. I Sagittario potrebbero vivere una crisi di coppia, mentre i Pesci prendono possesso delle proprie emozioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni astrali denotano una certa tendenza a fidarsi delle persone. Oggi siete un po’ più vulnerabili ed esposti, pertanto, prestate attenzione a coloro con i quali vi rapporterete. In campo professionale, invece, meglio tenere gli occhi aperti se state cominciando un nuovo progetto.

Toro. Attenti a non dare troppo peso alle critiche. Spesso tendete a dare un’eccessiva importanza al giudizio altrui, finendo per non ascoltare quello che sentite nel vostro cuore. In campo professionale ci sono delle scelte da prendere, non fatevi prendere dal panico e valutate con attenzione il da farsi.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 22 maggio denota una certa insofferenza ai rapporti sociali. Oggi siete distratti e di malumore, specie nella mattina. A partire dal pomeriggio, invece, ci sarà un certo miglioramento. Per tale ragione, se avete degli incontri da fare rimandateli a tale parte della giornata.

Cancro. Le divergenze di pensiero potrebbero causare qualche tensione nei rapporti familiari. Cercate di non dare troppo peso alla cosa e, soprattutto, di non soffermarvi troppo su ciò che dicono gli altri. In campo professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo.

Leone. Coloro i quali sono in attesa di una risposta, potrebbero riceverla molto presto. Attenzione, però, ciò che scoprirete potrebbe cambiare considerevolmente le vostre aspettative. I sentimenti vanno gestiti con attenzione, spesso tendete a dare poca importanza a ciò che sentono gli altri.

Vergine. Evitate di intavolare discussioni particolarmente nella giornata odierna. Ci sono delle cose da rivedere per quanto riguarda la sfera professionale. Se siete indecisi sul percorso che avete intrapreso, affrontate la situazione e agite di conseguenza. Scappare dai problemi non vi servirà a molto.

Previsioni 22 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso tendete ad adoperare due pesi e due misure con le persone con le quali vi rapportate. Questo potrebbe creare qualche malumore e, soprattutto, potrebbe impedirvi di giudicare in modo razionale certe situazioni. Sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza. Se volete ottenere dei risultati è meglio non tirare troppo la corda.

Scorpione. Questo è un momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. L’estate potrebbe portare un nuovo amore, pertanto, tenete gli occhi ben aperti e le antenne drizzate. In campo professionale, invece, potreste fare un po’ di fatica a gestire i vari impegni. Ci vuole organizzazione.

Sagittario. I rapporti in crisi potrebbero vivere un momento di stallo. Se i sentimenti sono veri e sinceri, allora non dovrebbero esserci troppi problemi per superare anche le tempeste più burrascose. Caso contrario, invece, se doveste rendervi conto di non nutrire più gli stessi sentimenti.

Capricorno. L’Oroscopo del 22 maggio 2021 vi esorta a darvi da fare in campo professionale. Se avete più situazioni in ballo, forse è il momento di prendere una decisione definitiva. In amore vi sentite appagati. Ad ogni modo, cercate di trasmettere anche al partner le stesse sicurezze che ricevete.

Acquario. Oggi potreste rimanere piacevolmente colpiti da una persona a voi vicina. Solitamente tendete a prendere sotto gamba le situazioni meno difficili. Tuttavia, sappiate che anche le piccole cose necessitano di attenzione, specie se si tratta di questioni attinenti la sfera professionale.

Pesci. Oggi potrete prendere nuovamente il controllo delle vostre emozioni. Non lasciatevi condizionare troppo dai pareri altrui e cercate di ascoltare maggiormente quello che il vostro cuore e la vostra testa vi consigliano. Nel lavoro ci sono dei buoni risvolti specie nel periodo estivo.