Roberta Di Padua dopo le accuse di Riccardo: “Mi ha punita”, poi la verità su Armando (FOTO)

Nel corso di un’intervista con Uomini e Donne Magazine, Roberta Di Padua ha rotto il silenzio dopo le accuse di Riccardo Guarnieri. Nello specifico, la dama è intervenuta sulla questione delle bugie alla redazione e anche sulla questione Armando.

La protagonista, poi, ci ha tenuto a precisare di non aver avuto più nessun contatto con il cavaliere in quanto, dopo tutto quello che è accaduto, non potrebbe mai perdonarlo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La risposta di Roberta alle accuse di Riccardo

Roberta Di Padua è intervenuta in un’intervista con il magazine del programma per commentare le ultime accuse di Riccardo. La donna ci ha tenuto, ancora una volta, a smentire categoricamente le accuse mosse dal suo ex. Lei non si è mai messa d’accordo con nessuno. Se avesse voluto restare più tempo in studio, infatti, sarebbe potuta uscire con altri ragazzi e, invece, non lo ha amai fatto. Ma allora perché Riccardo ha rivelato tutte quelle cose?

Secondo Roberta, il motivo è molto semplice e risiede in una vendetta. Guarnieri non avrebbe accettato il fatto che la Di Padua avesse rivelato che, a tre giorni dalla scelta, lui le parlava ancora di Ida. Queste affermazioni avrebbero ferito così tanto nell’orgoglio il cavaliere, al punto da arrivare a progettare una vendetta così amara. In seguito, poi, la dama ha confessato che, secondo il suo punto di vista, lui sia ancora ossessionato dalla sua ex fidanzata.

La verità della Di Padua su Armando

In seguito, poi, Roberta Di Padua ha smentito anche altre accuse mosse da Riccardo, in particolare, quelle riferite ad Armando. La donna ha chiarito che tra loro due non c’è mai stato niente. Inoltre, ritiene che il suo ex abbia frainteso alcune cose. Armando, infatti,non avrebbe mai parlato male della redazione. Molto semplicemente, in alcune conversazioni private, il napoletano si sfogò con Roberta e le disse di essere stanco delle continue accuse e degli attacchi ricevuti.

Insomma, la protagonista ci ha tenuto a smentire una ad una tutte le insinuazioni del suo ex fidanzato. Le cose tra loro sono drasticamente volte al termine in quanto ciò che è accaduto nelle ultime puntate è stata la “vendetta finale” di Guarnieri. Da quel giorno, infatti, i due non si sono più visti e sentiti e pare non ci sia nessuno spiraglio per un ritorno di fiamma.