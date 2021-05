Antonella Elia contro Valentina Persia e Angela Melillo: “ Non le sopporto, insostenibili”

Antonella Elia contro la Melillo e la Persia

Sul nuovo numero in edicola del magazine Vero è contenuta una lunga intervista ad Antonella Elia, sempre più distante dalla riconferma come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Oltre ad aver parlato dell’ennesimo ritorno di fiamma col fidanzato Pietro Delle Piane, la soubrette ha detto la sua anche sull’Isola dei Famosi 2021. La donna ha partecipato ben due volte al reality show che si svolge in Honduras, di cui una addirittura l’ha vinta. L’ex ragazza di Non è la Rai ha confidato che non sta seguendo molto il programma di Ilary Blasi, tuttavia ha confessato che non sopporta per nulla Gilles Rocca, già uscito, ma anche Angela Melillo e Valentina Persia.

Secondo lei le due donna hanno dei caratteri insostenibili, quindi ha asserito: “Non seguo molto perché ci sono personaggi che non sopporto: di Valentina Persia, Gilles Rocca e Angela Melillo non mi piace il loro comportamento…”. Subito dopo si è scagliata contro i tre naufraghi dicendo: “A livello caratteriale hanno atteggiamenti per me insostenibili…”.

Il suo attuale rapporto con Samantha De Grenet

Intervistata dal magazine Vero, il giornalista ha chiesto ad Antonella Elia in che rapporti è con Samantha De Grenet dopo la violenta litigata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’opinionista ha fatto sapere che non si sono mai chiarite e non c’è neppure questo grande interesse a farlo: “Non c’è possibilità a chiarirsi, anche perché non c’è neanche l’interesse a farlo…”.

Poi la donna, la quale potrebbe essere sostituita da Adriana Volpe come opinionista del GF Vip 6, ha detto che tra loro è capitata senza ombra di dubbio una situazione molto spiacevole, ma di non avere l’intenzione di fare un passo indietro.

Antonella Elia parla di Pietro Delle Piane

Sempre nella medesima intervista per il settimanale Vero, Antonella Elia ha parlato anche della reunion col compagno Pietro Delle Piane, che ha chiesto un chiarimento a Maria De Filippi. L’opinionista ha detto che l’uomo ha un grande pregio, ovvero quello di non arrendersi mai.

“Sa chiedere scusa ed è capace di grandi cambiamenti caratteriali…”, ha asserito l’opinionista del GF Vip 5. Quest’ultima, inoltre, ha anche aggiunto di credere che il suo uomo sia una persona sorprendente e abbastanza buona: “Sa chiedere scusa nel momento in cui commette un errore…”.