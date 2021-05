Patrizia Pellegrino: “Farei il GF Vip insieme a mia figlia con handicap”

Patrizia Pellegrino vorrebbe partecipare al Gf Vip 6 con la figlia con handicap

Sull’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista a Patrizia Pellegrino. Difatti, la nota attrice napoletana ha fatto un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini, conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip, la sesta. In poche parole la showgirl campana non ha fatto mistero che vorrebbe avere la possibilità di partecipare al reality show che si svolge all’interno della casa più spiata d’Italia insieme alla figlia con handicap.

“Se gli autori del Grande Fratello Vip pensassero a noi per la prossima edizione del reality di Canale 5, credo sarebbe un’esperienza unica per entrambe…”, ha fatto sapere la donna. Mentre sulla figlia con dei problemi di salute la Pellegrino ha confessato di essere certa che potrebbe essere giusta per tale contesto per via della sua forte personalità. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato la professionista partenopea.

L’appello dell’attrice ad Alfonso Signorini

Sempre sul magazine diretto da Riccardo Signoretti, subito dopo Patrizia Pellegrino ha detto che sarebbe super contenta se il conduttore Alfonso Signorini prendesse in considerazione tale proposta. In particolare perché al Grande Fratello Vip insieme a sua figlia che ha un handicap potrebbero essere un punto di riferimento. Per chi? Per tutte quelle famiglia che vivono il suo stesso ‘problema’.

“Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai…”, ha detto l’attrice partenopea alla rivista Nuovo.

Patrizia Pellegrino e le parole al miele per la figlia affetta da handicap

Sempre nella medesima intervista al settimanale Nuovo, Patrizia Pellegrino, che negli ultimi tempi ha dovuto combattere contro un tumore, ha poi confessato che sua figlia con handicap è molto speciale e abbastanza intelligente. “E’ straordinaria, sveglia e intelligentissima…”, ha affermato la professionista campana.

Infine, quest’ultima ha anche detto alla rivista diretta da Riccardo Signoretti che vorrebbe che le famiglie capissero che avere un figlio con questi problemi di salute è qualcosa di positivo: “Impreziosisce una famiglia…”. A questo punto non rimane che attendere una risposta da parte di Alfonso Signorini o degli autori del reality show di Canale 5.