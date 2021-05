Uomini e Donne, lo sfogo di Roberta di Padua: “Riccardo è fissato con Ida Platano”

Roberta Di Padua torna a parlare del suo ex

Dopo quello che abbiamo visto in onda su Canale 5, anche se molte cose sono state censurate, Roberta Di Padua è tornata a parlare di quanto successo con il suo ex Riccardo Guarnieri negli studi di Uomini e Donne. Attraverso una lunga intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi, l’ex dama frusinate del Trono over smentito categoricamente le rivelazioni del cavaliere pugliese, menzionando peraltro la sua ex Ida Platano.

La Di Padua ha ammesso di non essere ancora del tutto lucida, ma la cosa certa è che si sente ferita ostilità da parte del personal trainer tarantino. Le recenti affermazioni di quest’ultimo suonano infatti all’ex dama come una specie di vendetta finale. (Continua dopo il post)

Ida è ancora innamorata di Riccardo ,si vede anche se lei dice che non prova più niente ,il pateracchio che ha promosso Maria non funzionerà a lei non piace scommetterei che dopo la pausa estiva li rivredemo insieme anche solo x fare parlare del programma #uominiedonne , — Marco Del Buffa (@buffa_del) May 20, 2021

Roberta parla di Riccardo Guarnieri e Ida Platano

A quanto pare a Riccardo Guarnieri non sarebbe andato giù il fatto che Roberta Di Padua abbia confessato al Trono over di Uomini e Donne che seguiva la sua ex con il suo profilo Instagram.

“Penso mi abbia punita per queste ammissioni“, ha detto l’ex dama frusinate, certa che le dichiarazioni della parrucchiera bresciana Ida Platano di non provare più nulla nei confronti del suo ex abbia provocato in lui qualche effetto. La Di Padua, inoltre, ritiene che la dama rivale abbia qualcosa di irrisolto nei confronti del personal trainer pugliese. Stiamo parlando della famosa scena tagliata relativa a Ida Platano.

La Di Padua non vuole perdonare il suo ex Riccardo

Anche se non è sicura che Riccardo Guarnieri possa essere ancora innamorato della sua ex Ida Platano, intervistata da Uomini e Donne Magazine Roberta Di Padua ha detto anche dell’astio tra il personal trainer tarantino e Armando Incarnato.

Secondo l’ex dama frusinate, tutto questo sarebbe insorto a seguito del bacio dell’imprenditore napoletano con la parrucchiera di Brescia. La Di Padua, infine, ha confessato di non aver più sentito il Guarnieri, in quanto le ha fatto troppo male. Quindi ormai per lei è un capitolo chiuso.