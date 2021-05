Il Paradiso delle signore trama 25 maggio: Marta e Vittorio si lasciano, Giuseppe gioca sporco

La trama della puntata del 25 maggio del Paradiso delle signore rivela che Maria e Rocco saranno parecchio in difficoltà a causa della richiesta avanzata dal padre della fanciulla. La ragazza comincerà a sperare che Giuseppe possa fare qualcosa per convincere suo padre a cambiare idea.

Ciò che la fanciulla non sa, però, è che dietro questa situazione ci sia proprio il signor Amato. Marta e Vittorio decideranno di interrompere la loro storia d’amore, mentre Ludovica e Marcello di prepareranno per fare un grande annuncio.

Trama 25 maggio: la fine tra Marta e Vittorio

Le anticipazioni della puntata del 25 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Marta si confiderà con Adelaide in merito alla sua decisione di accettare la proposta della Sterling. Vittorio non potrà fare altro che prendere atto della decisione di sua moglie e agire di conseguenza. La storia tra i due, dunque, si accinge ad un capolinea definitivo. Anche Umberto verrà a conoscenza della questione e, non potendo fare altro, deciderà di dare il biglietto per New York a sua figlia.

La decisione diverrà, ormai, quasi di dominio pubblico. Anche Pietro si troverà dinanzi questa verità e ne rimarrà spiazzato. Su di un altro versante, invece, vedremo che a fronte di una storia che si sta chiudendo, ce ne sarà un’altra che sta per sbocciare. Nello specifico, vedremo che Ludovica e Marcello cominceranno a valutare l’ipotesi di rendere pubblica la loro relazione.

Il gioco sporco di Giuseppe al Paradiso delle signore

Il primo passo potrebbe essere proprio quello di parlare con Adelaide e raccontarle come stiano realmente le cose. I due innamorati, però, si troveranno a fare i conti con un’altra problematica. Fiorenza, infatti, non si darà per vinta e continuerà a tramare il piano per mettere fuori dai giochi la figlia di Flavia. Per quanto riguarda Maria e Rocco, invece, i due vivranno momenti molto concitati nella puntata del 25 maggio del Paradiso delle signore. La fanciulla, infatti, troverà quasi il coraggio di rivelare tutto al suo futuro marito.

Tuttavia, proprio mentre starà per farlo, si bloccherà. Maria comincerà a sperare che Giuseppe possa esserle d’aiuto per cercare di convincere suo padre a cambiare idea sulle richieste avanzate. Purtroppo, però, la ragazza ignorerà completamente il fatto che dietro questa decisione si celi proprio il signor Amato. Quest’ultimo ha tramato con il padre della Puglisi per impedire ai due giovani di coronare il loro sogno d’amore.