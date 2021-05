Uomini e Donne spoiler lunedì: in onda la scelta di Giacomo, Ida chiude con Gabriele

Lunedì 24 maggio 2021 andrà in onda una puntata molto importante di Uomini e Donne in quanto verrà trasmessa la scelta di Giacomo. Il programma è, ormai, ai titoli di coda. Quelle della prossima settimana sono le ultime messe in onda di questa difficile stagione.

Oltre che parlare dell’ultimo tronista ancora in gioco, però, si affronterà anche il tema inerente Ida e Gabriele. Tra i due sembrava stesse per sbocciare qualcosa di importante ma, purtroppo, così non è stato.

Spoiler lunedì: le esterne tra Giacomo e le corteggiatrici

Gli spoiler della puntata di lunedì 24 maggio di Uomini e Donne rivelano che ci sarà la scelta di Giacomo. Il ragazzo entrerà in studio con un look abbastanza casual. Le sue corteggiatrici saranno profondamente emozionate. Come si consueto, si partirà con i momenti più belli trascorsi con entrambe. Successivamente, la padrona di casa manderà in onda le ultime esterne fatte con ciascuna di loro due. Sia con Martina sia con Carolina Giacomo è stato benissimo.

Il ragazzo ha deciso, addirittura, di scrivere loro una lettera per ringraziarle dello splendido percorso portato a termine. Al termine delle esterne, Gianni commenterà dicendo che, da quanto emerso, sembrerà quasi come se il tronista avesse voluto salutare per sempre Martina. Lui proverà a smentire, ma l’opinionista non cambierà opinione. Inoltre, nella parte conclusiva di tutte e due le uscite, ci sono stati dei baci.

La scelta di Giacomo e Uomini e Donne, Ida spiazza

Tutti rimarranno basiti dal comportamento del tronista che ha deciso di baciare entrambe fino all’ultimo. Ad ogni modo, giunto il momento fatidico, il giovane farà entrare prima Carolina e le dirà di non essere lei la scelta. La ragazza rimarrà malissimo e lo accuserà di non averle fatto capire prima di non contraccambiare i suoi sentimenti. Poi, sarà la volta di Martina. Giacomo le dirà di volerla al suo fianco e lei, con la gioia nel cuore, accetterà di uscire dallo studio con lui.

Successivamente, poi, si parlerà anche di Ida e Gabriele. I due si sono sentiti solo telefonicamente per tutta la settimana. Le cose sembravano andare per il verso giusto, tuttavia, nella puntata di Uomini e Donne di lunedì vedremo che la dama prenderà una decisione inattesa. Nello specifico, infatti, la Platano interromperà definitivamente la conoscenza con lui in quanto non si sente coinvolta al punto da andare avanti.