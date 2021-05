Antonella Elia torna in Rai: fatta fuori dal Grande Fratello Vip 2021/22?

Antonella Elia torna in Rai dopo anni

Da settimane sul web gira voce che Antonella Elia potrebbe non essere confermata come opinionista al Grande Fratello Vip. Nel frattempo la fidanzata di Pietro Delle Piane è tornata in Rai dopo tantissimi anni. Nello specifico, la donna è stata ospite in una nuova puntata di Top 10, il programma musicale condotto da Carlo Conti.

Quest’ultimo per l’ennesima volta si è andato a scontrare con il 18esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi con Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi come opinionisti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’ex ragazza di Non è la Rai scartata come opinionista al GF Vip 6?

Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, venerdì sera è stata sulla Rai dopo tanto tempo come ospite di Carlo Conti nel programma musicale Top Dieci. Da alcune settimane si conosce l’ufficialità da parte di Mediaset della messa in onda sesta edizione del Grande Fratello Vip che ancora una volta sarà condotta da Alfonso Signorini.

Il reality show, tranne imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbe partire il prossimo settembre. Ma ci saranno anche Antonella Elia e Pupo come opinionisti? In una recente intervista il direttore del magazine Chi aveva detto di non avere ancora idea al tal proposito, dato il suo impegno nel mettere insieme il cast.

Adriana Volpe al posto di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 6?

Ovviamente il pubblico di Canale 5 rivorrebbe Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip 6. Ma al momento non si conosce il futuro professionale della fidanzata di Pietro Delle Piane. A tal proposito recentemente ha rilasciato una lunga intervista dove ha confessato di non provare una certa simpatia nei confronti di Angela Melillo e Valentina Persia, concorrenti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Riguardo il posto di opinionista del GF Vip 6, da giorni gira voce che Adriana Volpe potrebbe prendere il posto dell’ex ragazza di Non è la Rai. L’ex gieffina, infatti, dopo l’esperienza a Tv8 con Ogni Mattina, la prossima stagione televisiva dovrebbe tornare a Mediaset.