Isola dei Famosi, Iva Zanicchi nella bufera: “Più magri si è, meglio si sta” (VIDEO)

Iva Zanicchi nella bufera: ecco cosa è successo

Nelle ultime ore Iva Zanicchi è finita al centro delle polemiche per la seguente frase: “Più magri si è, meglio si sta“. Affermazioni fatte dall’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 dette in riferimento al dimagrimento dei naufraghi presenti in Honduras.

Quest’ultimi, infatti, rospetti alle altre edizioni hanno perso molto peso. In occasione della diretta di lunedì è stata l’occasione per fare vedere un video che ha reso noti i chilogrammi persi dai concorrenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto dopo le parole dell’Aquila di Ligonchio.

Le parole dell’opinionista sul peso dei naufraghi

Nello specifico, Roberto Ciufoli che al momento si trova a Playa Imboscatissima insieme a Beatrice Marchetti da 75 chili è passato a 59. Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli da 80 kg a 64. invece lo Youtuber e Awed da 75 a 59. La comica romana Valentina Persia con 15 chili in meno, ovvero da 75 a 60, dieci chili per Isolde Kosterner, mentre nove per Fariba Tehrani, e solo sei per Miryea Stabile.

La frase di Iva Zanicchi, proprio in quel contesto, hanno fatto arrabbiare moltissimo il popolo del web. Com’è noto anoressia e bulimia sono disturbi del comportamento alimentare di cui soffrono sempre più ragazzi e non. Quindi, le affermazioni fatte dalla cantante emiliana, anche se dette in riferimento ai naufraghi del reality show di Canale5, vengono ascoltate milioni di telespettatori.

Iva Zanicchi e le dichiarazioni sul compianto Franco Battiato

In un videomessaggio condiviso sul suo account Instagram, Iva Zanicchi ha confessato anche qualcosa che non tutti sapevano sul compianto Franco Battiato: “Io ho un unico rammarico di non averlo mai incontrato, di non avere mai incontrato la sua musica“.

La cantante emiliana ha dipinto come un grande dispiacere il non aver mai incrociato la sua strada con quella del Maestro siciliano, scomparso dopo una lunga malattia. “Grande stima di un grandissimo cantautore che se ne va. Mi dispiace tantissimo, quando muore qualcuno così di talento, davvero, lascia un vuoto grande, ciao, ciao grande artista“, ha concluso l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021.