Oroscopo 23 maggio 2021, classifica: Pesci attenti, Gemelli in ottima forma

Le previsioni dell’Oroscopo di domenica 23 maggio denotano una giornata molto positiva per Gemelli e Toro. I Pesci devono stare attenti, mentre gli Ariete sono un po’ turbati.

Oroscopo primi sei in classifica

1 Gemelli. Ottimo momento per quanto riguarda le emozioni. Se siete single approfittatene per fare nuove conoscenze. Dal punto di vista professionale, invece, saranno favoriti coloro i quali sapranno mettersi in gioco. Non date peso alle critiche e non smettete di inseguire i vostri sogni.

2 Toro. Questa domenica partirà con il piede giusto. Dal punto di vista delle emozioni c’è un quadro astrale davvero promettente. Cercate di esternare di più i vostri sentimenti e non abbiate paura di rischiare e di mettervi in gioco. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri, quindi, approfittatene.

3 Bilancia. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. Dal punto di vista professionale ci sono delle buone occasioni in vista, la cosa importante e non lasciarvi sfuggire i dettagli. L’Oroscopo del 23 maggio 2021 vi esorta a riposarvi. Vivete questa giornata con le persone care, pensate ai doveri a partire da domani.

4 Scorpione. Fase di recupero su più fronti. Se in questi giorni ci sono state delle discussioni in amore, adesso si può recuperare. Cercate di essere più razionali e di agire meno d’istinto, specie quando qualcosa non vi sta bene. Sul lavoro, invece, urge maggiore organizzazione.

5 Capricorno. Domenica di ripresa per i nati sotto questo segno. Coloro i quali hanno vissuto una battuta d’arresto in questo periodo potranno, finalmente, prendere fiato. La prossima settimana sarà molto impegnativa per quanto riguarda il lavoro, quindi, oggi approfittate per riposare.

6 Sagittario. La domenica comincerà in modo abbastanza produttivo. Nel pomeriggio, invece, il vostro umore potrebbe essere un po’ più ballerino. Cercate di circondarvi delle persone care e di coloro a cui volete bene. In amore ci vuole pazienza, siate cauti nel manifestare i dissensi.

Previsioni 23 maggio ultimi segni

7 Leone. Oggi è opportuno essere cauti, specie per quanto riguarda le questioni sentimentali. Se non sapete come comportarvi in una situazione, fermatevi e riflettete sul da farsi senza prendere delle decisioni troppo affrettate. Il lavoro, invece, promette bene in questo periodo.

8 Acquario. Alti e bassi in amore. La giornata odierna comincerà in modo abbastanza positivo. Approfittatene per fare una passeggiata e per stare insieme alle persone care. Per quanto riguarda il pomeriggio, invece, potrebbe sorgere un po’ di malinconia. Siate cauti nelle relazioni.

9 Pesci. Meglio non esporsi troppo. In questo periodo vi sentite un po’ nell’occhio del ciclone, pertanto, prestate attenzione ai rapporti professionali. Non tutti stanno giocando in modo pulito con voi. Cercate di essere scaltri e di non lasciarvi abbindolare da chi si professa rigorosamente dalla vostra parte.

10 Cancro. La Luna non promette bene, pertanto, è meglio non essere troppo litigiosi. L’Oroscopo del 23 maggio 2021 vi esorta a mantenere la calma e, se è il caso, chiudete un occhio dinanzi i piccoli problemi e intoppi. Dal punto vi sta professionale, invece, i mesi caldi saranno un bel banco di prova.

11 Vergine. I nati sotto questo segno stanno affrontando un periodo un po’ complesso per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se di recente ci sono state delle discussioni, forse è il caso di misurare in modo più accurato le parole. Nel lavoro, invece, meglio non essere troppo irruenti.

12 Ariete. La giornata comincerà con una certa turbolenza. Il vostro umore non sarà esattamente al top, ad ogni modo, ci sono ottime possibilità di recupero a partire dal pomeriggio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, meglio mantenere la calma e stare lontani dalle discussioni.