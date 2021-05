Isola dei Famosi, Andrea Cerioli insulta Isolde Kostner: “Str***a”, imbarazzo in Palapa

Tensione nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021

Momenti di grande tensione in occasione della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Infatti, Andrea Cerioli, tra gli ultimi concorrenti sbarcati in Honduras, è il primo naufrago a raggiungere la finalissima prevista per il prossimo 7 di giugno.

Prima di tale verdetto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un vivace, anzi pesantissimo confronto verbale con la compgna d’avventura Isolde Kostner. Ricordiamo che l’ex campionessa di sci anche lei entrata nellla trasmissione Mediaset in corso d’opera, a causa delle numerose defezioni causa infortunio.

Andrea Cerioli e le parole al veleno contro Isolde Kostener

Andrea Cerioli e Isolde Kostner, si erano spesso scambiati dei pareri differenti già nei precedenti appuntamento de L’Isola dei Famosi. In poche parole la loro convivenza forzata non è piaciuta a nessuno dei due naufraghi. Per questo motivo venerdì sera hanno avuto l’ennesimo faccia a faccia. Colpa proprio della conduttrice romana Ilary Blasi, che per mettere un po’ di pepe al clima ha fatto ascoltare alla campionessa di sci un video in cui c’erano delle dichiarazioni del fidanzato di Arianna Cirrincione.

“Il comportamento di Isolde mi ha fatto rimanere molto male, il fatto che mi abbia mandato in sfida contro Matteo per mandare giù me… Non capisco perché mi voglia fare questa guerra, probabilmente mi teme! Le do fastidio perché parlo di cibo, ma di cosa dobbiamo parlare qui? Antipatica, che vipera, è una str***a”, ha detto l’ex gieffino.

La replica di Isolde Kostener all’ex tronista

Dopo aver sentito questa clip nella Palapa de L’Isola dei Famosi 15, Isolde Kostner è rimasta abbastanza stupita ed amareggiata. Infatti la sportiva ha detto: “Non me l’aspettavo, ma non ho nulla da temere da lui”.

Alla fine, però, il verdetto del pubblico da casa è sorprendente: l’ex tronista è volato direttamente in finale, Rosaria Cannavò è eliminata a un passo dalla fine del reality show, mentre sono finiti in nomination Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Per loro, un’ultima sfida a pochi giorni della finalissima del 7 giugno 2021 che, a quanto pare, per la prima volta nella stria del programma si svolgerà in Honduras per via del Covid.