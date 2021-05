Aldo Palmeri furioso, sua moglie Alessia insultata per aver perso un figlio e lui sbotta: “Vaff…” (VIDEO)

In queste ore, Aldo Palmeri, marito di Alessia Cammarota, ha sbottato furioso sui social a seguito di alcune accuse ricevute da sua moglie. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, purtroppo, di recente si è trovata a vivere un grave lutto.

L’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano era in attesa del terzo figlio ma, purtroppo, la gravidanza non è andata a buon fine e Alessia ha perso il bambino. Alcuni haters hanno preso questa delicata notizia e l’hanno strumentalizzata per attaccare la ragazza. Pe r questo, Aldo ha sentito l’esigenza di intervenire.

Perché Aldo era furioso

Aldo Palmeri è apparso furioso sui social per difendere sua moglie Alessia Cammarota. Qualche mese fa, i due annunciarono con estrema gioia di essere in attesa del terzo figlio. A distanza di un po’ di tempo, però, la gravidanza fu interrotta a causa di problemi di salute. I due si presero una pausa dai social in quanto troppo addolorati per trattare la vicenda. A distanza di qualche settimana, poi, fu Alessia a rompere il silenzio e a spiegare ai fan solo parte di quanto accaduto.

Con il passare dei giorni, poi, la Cammarota è tornata, apparentemente, la persona solare di sempre e, a quanto pare, questa gioia ha indispettito alcuni haters. Un utente in particolare, infatti, ha voluto usare il grave lutto vissuto dai due giovani per attaccare la ragazza. A tal proposito, con una macabra ironia, la persona in questione ha chiesto ad Alessia per quale ragione non le crescesse la pancia. La dama non è voluta intervenire sulla vicenda, ma ci ha pensato suo marito a farlo.

Palmeri difende Alessia Cammarota

A tal proposito, Aldo Palmeri è apparso davvero furioso in quanto ha accusato queste persone di essere di una cattiveria mostruosa. Ad ogni modo, per loro non esiste altra risposta se non: “Vaff…” L’ex tronista di Uomini e Donne, poi, ci ha tenuto a fare una precisazione. Nello specifico, ha detto che solo lui conosce sua moglie a fondo.

I follower, per quanto possano credere di conoscerla, non sanno nulla di lei. Se Alessia si mostra felice e sorridente sul web non vuol dire affatto che stia bene o che non stia soffrendo ancora per la dolorosa perdita. Lei ha un carattere apparentemente forte, tuttavia, solo lui conosce dei suoi lati fragili che vengono accuratamente nascosti.