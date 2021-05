Isola dei Famosi, Isolde Kostner fa irritare la conduttrice: “Ilary Blasi ha storto il muso di brutto”

Tensione a L’Isola dei Famosi tra la conduttrice e Isolde Kostner

In occasione della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda venerdì sera su canale 5, ad un certo punto al fine di un collegamento con lo studio, la naufraga Isolde Kostner ha fatto un intervento che non sarebbe piaciuto alla padrona di casa, Ilary Blasi. Stando a quanto riporta la giornalista Cristiana Lauro su Dagospia, la conduttrice romana non avrebbe gradito le affermazioni fatte dall’ex campionessa di sci sui canoni di bellezza per il genere femminile.

“Ieri ha osato prendere la parola per un attimo durante le nomination con garbo e grazia per ricordare che le donne non devono sembrare esteticamente tutte uguali pur di piacere”, ha scritto la Lauro sul blog diretto da Roberto D’Agostino. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è stato detto in tale senso.

La naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 parla di canoni di bellezza femminile

In poche parole, Isolde Kostner ha invitato tutto il pubblico femminile del reality show di Canale 5 a non perdere mai di vista i propri obiettivi. Ma non solo questo anche il proprio talento nella ricerca della bellezza finta, quella da social network e da filtri.

“A me è sembrato un bel messaggio”, ha fatto sapere Cristiana Lauro per Dagospia. Quest’ultima, però sul portale ha fatto sapere come la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2021 non avrebbe apprezzato per nulla le dichiarazioni fatte dalla naufraga Isolde Kostner. Per quale ragione?

Ilary Blasi non avrebbe digerito le frasi dette da Isolde Kostner

Sempre su Dagospia e firmato da Cristiana Lauro, l’articolo in questione è iniziato in questo modo: “Ilary moglie di Totti e ‘asfaltatrice’ per riconoscimenti, ha storto il muso di brutto e cambiato subito discorso, come se Isolde si stesse riferendo a lei e invece il discorso non era così superficiale”.

In quell’occasione, ovvero durante la messa in onda della 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 15, nessuna parola nemmeno da parte degli opinionisti in studio, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Anche loro non approvano le affermazioni fatte dall’ex campionessa olimpica di sci? Arriverà la replica di Ilary Blasi oppure continuerà a rimanere in silenzio? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.