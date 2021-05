Aka7even rivela: “Sono stato in coma, per i medici non mi sarei più svegliato”

Aka7even è rimasto in coma per sette giorni

Sabato scorso, in occasione di una nuova puntata di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha invitato i finalisti della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra questi anche il giovane cantante Aka7even che ha parlato di un terribile momento vissuto anni fa. Gi° all’interno del talent show aveva parlato del coma ma nel programma del sabato pomeriggio la padrona di casa gli ha fatto svelare altri retroscena.

“I medici dicevano che non avrei dato segni di vita”, ha reso noto l’ex allievo di canto, dopo aver detto di essere stato sette giorni in coma. La madre però non ha mai smesso di pensare che il figlio prima o poi si sarebbe svegliato. E per sua fortuna così è stato. Per tale ragione Aka7even ha confidato: “Per i medici era un miracolo totale”.

Il significato del suo nome d’arte

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin ha domandato ad Aka7even il vero significato del suo nome d’arte. A quel punto l’ex allievo d canto di Amici 20 ha detto: “7 giorni rimasto in coma, avevo 7 anni, collego le 7 vite dei gatti, collegamento tra la vita e la morte”.

La compagna del vicepresidente Mediaset ha quindi riflettuto sul fatto che il sette sia il numero di Aka. Poi il giovane cantante che tempo fa aveva partecipato pure a X Factor, ha parlato di cosa significa la musica per lui, in particolare da quando è stato in coma. In pratica per lui è come una terapia.

Aka7even riceve una sorpresa a Verissimo da parte di Stefano De Martino

Prima di chiudere l’intervista a Verissimo, il giovane Aka7eve ha ricevuto una bellissima sorpresa da Stefano de Martino, uno dei tre giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi. In particolare il conduttore di Stasera Tutto è Possibile ha riferito ad Aka7even di non sprecare l’occasione che sta vivendo e di scrivere e cantare come sa fare.

A quel punto il diretto interessato sull’ex marito di Belen Rodriguez ha detto: “Mi ha sempre dato i consigli giusti”. Oltre ad Aka7even nello studio di Verissimo c’è stata una bellissima sorpresa anche per il giovane cantante Deddy.