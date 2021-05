Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli contro Riccardo Guarnieri: “Gli avrei dato un pugno”

Nicola Mazzitelli contro Riccardo Guarnieri

Uno dei protagonisti di questa stagione del Trono over di Uomini e Donne è Nicola Mazzitelli che recentemente ha rilasciato una lunga intervista a PiùDonna. All’intervistatore Fralof, il cavaliere ha parlato del suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi, soffermandosi principalmente su Ida Platano. Quest0’ultima è l’ex compagna di Riccardo Guarnieri che da circa un mese è rientrata al parterre senior.

Nicola ha fatto sapere di provare un certo interesse per la parrucchiera bresciana e non provare nessuna simpatia nei confronti del personal trainer pugliese. Su di lui, infatti ha detto: “Quando penso ai miei valori e ai miei principi capisco che a me piace Ida. Io tornerei immediatamente per corteggiarla. Quando la vedo mi verrebbe voglia di prendere le sue difese. Quando l’ho vista litigare con Riccardo mi è venuta voglia di dargli un pugno“.

L’ex cavaliere tornerebbe per corteggiare Ida Platano

Intervistato da Fralof per PiùDonna, Nicola Mazzitelli ha detto che tornerebbe di corsa al Trono over di Uomini e Donne solo per corteggiare Ida Platano, dama che dopo la rottura con Riccardo Guarnieri è tronata in trasmissione e ora si sta frequentando con un certo Gabriele.

“Per Ida mi metterei in discussione“, ha rivelato Nicola senza giti di parole, poi spiegando: “Quelle poche volte che l’ho fatto l’ho fatto col cuore. Sicuramente ho sbagliato, ho parlato più di quello che dovevo, mi sono fidato delle persone sbagliate”.

Nicola Mazzitelli e il Covid-19

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che il percorso di Nicola Mazzitelli al Trono over è stato breve perché, causa del virus, per un periodo fu costretto a rimanere lontano dal dating show di Maria De Filippi. Durante la sua assenza al parterre senior, è saltata fuori una presunta frequentazione poco chiara con Valentina Dartavilla Lupi che coinvolse anche Simone Bolognesi.

Dietro all’addio alla trasmissione di Canale 5, sembra che avrebbe influito anche questa cosa. Per tale ragione, approfittando dell’intervista di Fralof per PiùDonna, Nicola ha riferito: “Diciamo che quando io decido di lasciare Uomini e Donne ho il Covid. Dal 4 al 30 novembre resto a casa perché l’ho avuto in forma molto pesante. Nel frattempo sono successe alcune cose. La signora Valentina ha creato un po’ di casini“.