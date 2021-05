Isola, Akash Kumar non si presenta in studio. Sui social: “Assente e si vede, manca il cinema”

Akash Kumar assente nello studio de L’Isola dei Famosi 15

Dopo il cenema fatto insieme alla padrona di casa Ilary Blasi lunedì scorso, in occasione del 18esimo appuntamento de L‘Isola dei Famosi 15 Akash Kumar non si è presentato nello studio di Cologno Monzese. Ma non è stata una grande sorpresa: infatti il 29enne veronese qulchae giorno fa suo suoi canali social aveva già annunciato la sua intenzione di non voler rimettere piede nello studio del reality show di Canale 5.

E così è rimasto fermo nella sua scelta. Nonostante l’assenza, il modello di origini indiane si è fatto sentire lo stesso su Instagram, dove ha fatto capire che senza di lui non è la stessa cosa: “Akash assente in studio e si vede”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha scritto su IG.

L’ex naufrago veronese gongola e tuona dai suoi canali social

Chi ha seguito la puntata de L’Isola dei Famosi 15 lunedì scorso avrà visto la conduttrice Ilary Blasi mentre stuzzicava più volte l’ex naufrago. “Saluto Akash che aveva detto che non sarebbe più tornato e invece è attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma”, ha detto la moglie di Francesco Totti all’interno dello studio.

Ma la replica del modello di origini indiane non era tardata ad arrivare: “Posso parlare? Io non sarei più venuto. E dichiaro di non voler venire più perché non c’è rispetto per me e lo dico qua davanti a tutti”.

Gianluca De Matteis contro Akash Kumar

Senza ombra di dubbio Akash Kumar è uno degli ex naufraghi più discussi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Di recente ad esempio, il modello veronese è stato attaccato pesantemente pure da un ex tronista di Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: quest’ultimo intervenuto su Instagram per prendere le difese di Andrea Cerioli Cerioli.

Nei giorni scorsi, infatti, il 29enne di origini indiane aveva attaccato l’ex gieffino sottolineando in modo davvero dispregiativo che in passato avesse fatto il tronista del dating show di Canale 5. De Matteis allora ha commentato in questo modo: “Ha credibilità e attendibilità pari a zero. E’ il primo che crea finti gossip per avere un po’ di voci su di lui”.