Isola, aria di complotto. L’ex Emanuela Tittocchia vuota il sacco: “Chi stanno penalizzando”

Emanuela Tittocchia sbotta a favore di Rosaria Cannavò

Chi ha seguito la 18esima puntata de L’Isola dei Famosi 15 saprà perfettamente che l’ultima eliminata è Rosaria Cannavò. L’ex fidanzata di Antonio Cassano è stata battuta al televoto da Fariba Tehrani e Isolde Kostner. La soubrette, pur avendo accettato di rimanere a Playa Imboscadissima, non è riuscita a superare il televoto flash insieme alla veterana Beatrice Marchetti e il comico Roberto Ciufoli.

A dirsi dispiaciuta per l’eliminazione della Cannavò è stata l’ex concorrente Emanuela Tittocchia. Infatti, quest’ultima attraverso i suoi canali social, con chiaro intento polemico, ha scritto: “Chi vale, chi è forte, vero e diretto è penalizzato in questi reality”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto l’ex volte della soap opera torinese Centovetrine.

Le parole al miele dell’attrice per la Cannavò

Ma non è finita qui, per mostrare tutta la sua amarezza per l’eliminazione di Rosaria Cannavò, poi, Emanuela Tittocchia ha condiviso anche uno scatto con l’ultima eliminata tra le sue Storie di Instagram.

In più ha anche aggiunto la seguente didascalia: “Sono molto più dispiaciuta della tua uscita che della mia. Tu oltre alla bellezza hai tutte le doti e i talenti che gli altri si sognano”. E infine una grande dimostrazione d’affetto nei confronti dell’amica: “Ti voglio bene e spero di sentirti presto”.

Rosaria Cannavò e la forte discussione con Fariba Tehrani

In questo arco di tempo, ovvero da quando è iniziata L’Isola dei Famosi 15, non è la prima volta che Emanuela Tittocchia prende le difende di Rosaria Cannavò. E infatti ogni volta che quest’ultima si è trovata in nomination, l’ex fiamma di Biagio D’Anelli e di Fabio Testi ha sempre invitato tutti i suoi sostenitori a votarla e salvarla.

Per l’eliminata, però, gli ultimi sette giorni di permanenza in Honduras non sono stati per niente semplici. Ad iniziare dalla forte discussione avuta con Fariba Tehrani. Rosaria, nello specifico, ha accusato la madre dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi di essere una giocatrice molto abile: “Secondo me tu sei una stratega e se anche molto parac*la”.