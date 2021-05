DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 25 maggio: la proposta di Ayca a Sanem

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che la serie tv sta per giungere a termine, infatti il 28 maggio sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda l’ultimo appuntamento.

Ma intanto cosa accadrà nella puntata in onda martedì 25 maggio 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che la Friki Harika riuscirà ad accaparrarsi la compagna pubblicitaria. Per tale ragione Ayca organizzerà una festa per il successo ottenuto. Dopo la ragazza inviterà Sanem e quest’ultima non saprà se presenziare o no per via della presenza di Can Divit.

Sanem torna in quartiere e vuole lavorare nel negozio dei suoi genitori

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 martedì 25 maggio 2021, rivelano che la giovane scrittrice Sanem prenderà una decisione clamorosa.

Infatti, dopo essere tornata nel suo quartiere dimostrerà immediatamente ai suoi genitori Mevkibe e Nihat di voler lavorare nella loro bottega di generi alimentari come ai vecchi tempi. La sorella più piccola di Leyla, inoltre, consiglierà al padre di pensare a un servizio per il suo negozio, in modo da poter essere coinvolta in prima persona. Di cosa si tratta?

Sanem indecisa se partecipare alla festa o no

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che nel frattempo la Fikri Harika riuscirà ad aggiudicarsi la campagna per Woman Art. Di conseguenza, Ayca dopo aver annunciato la bella notizia a tutti i collaboratori dell’agenzia pubblicitaria, deciderà di organizzare un party per festeggiare il risultato raggiunto. La nuova arrivata, decisa a celebrare il prestigioso incarico, inviterà anche Sanem come ospite d’onore.

Ma giovane scrittrice sarà abbastanza incerta se accettare o no la richiesta della sua rivale in amore. Naturalmente se la Aydin presenzierà all’evento significherà per lei rivedere l’uomo che ama da cui ha scelto di allontanarsi dopo aver fatto di tutto per fargli recuperare la memoria perduta a causa dell’incidente stradale. Ci andrà oppure no? Per scoprirlo bisogna attendere il prossimo episodio della soap opera turca di Canale 5.