Damiano dei Maneskin accusato di aver sniffato droga in diretta all’Eurovision: la risposta del cantante (VIDEO)

La pesante accusa sui vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021

Immediatamente dopo la vittoria dei Maneskin avvenuta sabato sera all’Eurovision Song Contest 2021, sui vari social network ma in particolare su Twitter si è scatenato una vera e propria polemica. Per quale motivo?

Mentre tutto il popolo italiano stava festeggiando per il trionfo della band, che tra l’altro ha vinto pure Sanremo di quest’anno, migliaia di account stranieri hanno accusato Damiano David, leader del gruppo, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori. Nel dettaglio, secondo questi utenti il cantante avrebbe sniffato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è stato detto in merito.

Damian accusato di aver sniffato: la replica del cantante

E proprio mentre sui Twitter arrivavano delle accuse pesanti e diffamatorie nei confronti del leader del gruppo, nella conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest 2021, un giornalista ha fatto una domanda specifica a Damiano. “On line stanno dicendo che forse tu hai sniffato della coca. Che cosa ci dici a riguardo?”, ha asserito un professionista.

A quel punto il leader dei Maneskin ha immediatamente risposto: “Thomas ha rotto un vetro. Io non uso la droga ragazza. Davvero, non diciamo questo, non ditelo, sul serio. No che non si trattava di coca“. (Continua dopo il video)

In merito al video che sta girando

Damiano in conferenza ha detto che Thomas ha rotto un bicchiere e non si droga.#eurovision #ESCita pic.twitter.com/gbEXyUeHFp — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) May 22, 2021

Le accuse scritte nei tweet da parte di utenti stranieri

Mentre Damiano David e la sua band The Masneskin stavano rispondendo alle varie domande rivolte dai giornalisti per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021, sui social stranieri sono fioccate accuse di ogni tipo.

Eccone alcune: “Dovrebbero squalificarli subito. Uso di sostanze live davanti a 200 milioni di persone”. “Squalifica per i Maneskin, lui ha sniffato”. “E quindi secondo voi è giusto vedere queste scene? Squalifica immediata”. “Ma questo Damiano sapeva che era in diretta?”. “Avranno vinto ma questo esempio è pessimo”. “A me sembra che lui stia sniffando qualcosa. Se è così serve la squalifica”.