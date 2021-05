Isola dei Famosi, Giulia Salemi contro la madre Fariba Tehrani: “Ha sbagliato” (FOTO)

Giulia Salemi contro la madre: il motivo

Solitamente Giulia Salemi va sempre a favore della madre Fariba Tehrani, attualmente concorrente della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non ha approvato la scelta della donna che l’ha messa al mondo per aver nominato l’ex Pupa Miryea Stabile. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La mossa di Fariba Tehrani non convince la figlia

Ancora una volta, Fariba Tehrani si è resa la scena a L’Isola dei Famosi 2021. infatti, nel corso della nuova puntata del reality show di Canale 5, andata in onda lo scorso venerdì, la parrucchiera iraniana è stata colei che ha accesso una minaccia. La madre di Giulia Salemi non si è risparmiata, scontrandosi sia con lo Youtuber Awed che con Rosaria Cannavò, la quale è stata poi l’eliminata durante la serata. E durante le nomination la donna ha mandato al televoto l’ex Pupa Miryea Stabile.

Il motivo? La soubrette sarebbe predisposta a far perdere la pazienza agli altri compagni d’avventura lì in Honduras. Anche se ultimamente la Tehrani si fosse mostrata titubante circa la sincerità della giovane bionda, tra la due sembrava stesse nascendo un rapporto d’amicizia, oppure un’alleanza. Allora per quale ragione poi si è spinta a tanto? Pura strategia?

Lo sfogo di Giulia Salemi su Twitter

Alla fine di ogni puntata de L’Isola dei Famosi 2021, come fa sempre, Giulia Salemi ha preso la parola sul suo account Twitter. Nello specifico, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha espresso un suo disappunto circa la scelta della madre di nominare la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Subito dopo la ragazza ha lanciato un appello per far sì che più i telespettatori voti per salvare la madre al televoto.

“Forse Fariba ha sbagliato a nominare Miryea, ma credo andassero in nomination insieme lo stesso. Non sarà un televoto come gli altri perché qui avremo il televoto contro di tanta gente che fino ad oggi non ha votato. Proviamoci ancora una volta più uniti di prima”, ha scritto l’influencer italo-persiana. Ecco il tweet in questione: