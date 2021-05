Roberta Di Padua sfogo social: “State superando il limite, adesso sono ca**i amari” (VIDEO)

In queste ore Roberta Di Padua ha dato luogo ad un pesante sfogo su Instagram. Dopo quanto accaduto a Uomini e Donne, la dama è finita al centro di un polverone mediatico non indifferente.

Diverse persone hanno creduto alla versione dei fatti di Riccardo, pertanto, ritengono che la dama abbia preso in giro il programma e tutti i telespettatori. Ad ogni modo, le accuse si stanno facendo sempre più insistenti, al punto da spingere la donna a correre ai ripari.

Lo sfogo di Roberta

Nelle recenti Instagram Stories di Roberta Di Padua è contenuto uno sfogo in cui la protagonista si è difesa da alcuni attacchi. Nello specifico, ha detto che ci sono delle persone che stanno provando in tutti i modi a cavalcare l’onda mediatica del suo “successo”. Parlare di lei, infatti, in questo periodo genera un forte interesse, tuttavia, la protagonista non sembra disposta a tollerare oltre simili comportamenti. A tal proposito, si è sfogata sui social.

Roberta ha esortato tutti quelli che non stanno facendo altro che parlare di lei a concentrarsi su argomenti diversi. Lei non darà modo a nessuno di emergere cavalcando la sua onda. In seguito, poi, la protagonista ha detto che le accuse che sta ricevendo stanno diventando un po’ troppo forti. Per tale ragione ha minacciato di agire di conseguenza nel caso in cui la questione non rientri. (Continua dopo il video)

La Di Padua via da Uomini e Donne

Nel suo sfogo, Roberta Di Padua ha detto che il limite è stato superato, pertanto, adesso saranno cavoli amari per tutti. Per il momento, non è chiaro chi siano i destinatari dello sfogo della dama di Uomini e Donne. La cosa certa è che, dopo le dichiarazioni di Riccardo fatte nello studio, la posizione della dama è radicalmente compromessa. Lei sta continuando a smentire di essersi messa d’accordo con lui per aumentare i followers di Instagram, tuttavia, sono in molti a non crederle.

Ad ogni modo, il programma sta per chiudere i battenti e nelle ultime registrazioni, della dama pare non se ne sia proprio parlato. Per tale ragione, non ci resta che attendere la prossima stagione per scoprire se Maria De Filippi abbia deciso di credere a lei e di darle un’altra opportunità oppure se dovrà lasciare il talk show per sempre. Nel frattempo, però, i followers di Roberta su Instagram continuano a calare drasticamente.