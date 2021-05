Oroscopo 24 maggio 2021: Vergine indecisi, Bilancia più sicuri di sé

L’Oroscopo del giorno 24 maggio 2021 denota una giornata un po’ altalenante per i Vergine. I nati sotto il segno della Bilancia, invece, dovranno essere più intraprendenti, mentre i Pesci devono credere in se stessi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon inizio settimana per la maggior parte dei nati sotto questo segno. Cercate di essere cauti nelle decisioni e più grati per le cose che avete. Spesso tendete a cercare la felicità altrove, ignorando il fatto che, probabilmente, ce l’avete già e risiede nei vostri affetti.

Toro. Giornata un po’ turbolenta per i nati sotto questo segno. La giornata potrebbe prendere una brutta piega per quanto riguarda le emozioni, specie a partire dalle prime ore pomeridiane. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono molte cose a cui badare e questo potrebbe rendervi confusi.

Gemelli. L’Oroscopo del 24 maggio 2021 esorta i nati sotto questo segno a darsi da fare per quanto riguarda l’amore. Questo vuol dire che, se siete dei cuoi solitari dovete mettervi in gioco e non essere troppo pretenziosi. Nel lavoro, invece, siete un po’ troppo distratti, prestate attenzione.

Cancro. Se state pensando ad un grande cambiamento, meglio non pensare solo al presente. Le decisioni significative vanno ponderate a lungo termine. Per quanto riguarda, la sfera sentimentale, invece, potreste essere particolarmente indecisi, seguite unicamente il vostro cuore.

Leone. Coloro i quali hanno avuto un crollo in questo periodo per quanto riguarda i sentimenti vivranno una fase di ripresa. Dal punto di vista professionale siete sicuri di voi e impavidi. Ad ogni modo, prestate attenzione ai vostri colleghi, c’è chi non si sta comportando in modo completamente sincero.

Vergine. Questo è stato un mese piuttosto difficile per quanto riguarda i sentimenti. Siete un po’ indecisi su alcune situazioni e questo vi genera un certo malessere e malumore. In campo professionale, invece, dovete essere un po’ più attenti e, soprattutto, avere una maggiore fiducia in voi stessi.

Previsioni 24 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Meglio non rimuginare più sul passato. Guardate avanti dritti per la vostra strada e non siate troppo indecisi. I rapporti in crisi potrebbero arrivare ad un punto di collisione definitiva. Sul lavoro ci vuole concentrazione e, soprattutto, un po’ d’intuito. Fidatevi del vostro istinto in questo periodo.

Scorpione. Buone novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. L’Oroscopo del 24 maggio 2021 vi esorta a continuare ad inseguire i vostri obiettivi. In amore il periodo di burrasca vissuto negli ultimi giorni sta passando, pertanto, approfittatene per ricucire i rapporti in crisi.

Sagittario. Le coppie che hanno vissuto un momento di stallo in questo periodo, finalmente, potranno andare verso un miglioramento. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, ci sono diverse cose a cui badare. Non prendete più incarichi di quelli che, in realtà, riuscite a garantire.

Capricorno. Spesso tendete ad andare dritti per la vostra strada senza curarvi dei giudizi altrui. Questa, tendenzialmente, è una pratica positiva, tuttavia, in certi casi sarebbe consigliato ascoltare il consiglio di una persona cara. Specie se si tratta di faccende sulle quali non riuscite ad essere obiettivi.

Acquario. Giornata un po’ turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. Oggi vi sentite un po’ indecisi e, soprattutto, potreste essere portati a mettere in discussione una persona cara. In campo professionale dovete credere un po’ di più in voi stessi e nelle vostre potenzialità.

Pesci. Buon momento per cominciare una nuova relazione. Dal punto di vista delle emozioni, siete un po’ più razionali. Le batoste vissute nel vostro passato vi condizioneranno sicuramente. Nel lavoro andranno avanti le persone più ambiziose e sicure di sé.