Barbara D’Urso ospita Bassetti, Lucarelli attacca: “Imbarazzo, con il filmini di matrimoio come un tronista”

Selvaggia Lucarelli stronca Bassetti a Domenica Live

Dopo aver parlato a lungo del caso Denise Pipitone, Barbara D’Urso nell’ultima puntata stagionale di Domenica Live ha invitato in studio Matteo Bassetti. Il popolare virologo in questo ultimo anno a causa della pandemia è apparso ovunque e in qualsiasi trasmissione televisiva. Carmelita, però, stavolta non ha voluto parlare con lui dei vaccini ecc, ma della sua vita privata.

Infatti, il medico non era da solo ma accompagnato dalla moglie Maria Chiara. Un’intervista che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori che si sono lamentati sui vari social network, tra cui la stessa Selvaggia Lucarlli. “Dalla D’Urso, con i filmini del matrimonio, come un tronista qualunque. Che imbarazzo”, è questo il tweet della famosa blogger. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha scritto la storica giurata di ballando con le Stelle.

Barbara D’Urso mostra il lato privato del famoso virologo

Ospite a Domenica Live, il virologo Matteo Bassetti che ormai è diventato un vero e proprio sex symbol ha chiesto alla moglie Maria Cristina se fosse gelosa di lui. La diretta interessata ha risposto immediatamente dicendo di non esserlo affatto perché tali elogi arrivano solamente da un mondo virtuale. Dopodiché la padrona di casa Barbara D’Urso ha chiesto alla regia di mostrare al pubblico alcuni filmati del matrimonio del virolo e la sua dolce metà.

Anche stavolta Selvaggia Lucarelli ha riportato alcuni spezzoni di questi video scrivendo anche “Cringe”. In poche parole la giornalista e blogger non digerito per nulla tele intervista su Canale 5.

Selvaggia Lucarelli stronca i programmi e le interviste di Barbara D’Urso

E se giorni fa Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su Marco Giallini che gli è morta la moglie e sta elaborando il terribile lutto, domenica la blogger ha espresso il suo giudizio su Matteo Bassetti a Domenica Live.

La giurata di Ballando con le Stelle, ha detto che non apprezza per nulla le trasmissioni che conduce, ma soprattutto il suo tipo d’interviste. Arriveranno le repliche da parte del virologo e della conduttrice napoletana? Staremo a vedere.