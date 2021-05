Isola dei Famosi, Alvaro Vitali stronca il reality show: “Sono soldi buttati”

Alvaro Vitali stronca i reality show

Se parliamo di Alvaro Vitali nella mente di tutti ci viene davanti Pierin, il buffo personaggio che l’attor romano ha impersonato per decenni. Quest’ultimo, nella sua lunga carriera artistica ha attraversato due fasi: una ascendente e l’altra discendente. Negli Anni Settanta e Ottanta l’uomo ha raggiunto il successo non solo con quel personaggio buffa ma realizzando film con Lino Banfi ed altri attori di grande calibro. Negli Anni Novanta, invece, pian piano c’è stato il suo declino professionale fino alla sparizione dal piccolo e grande schermo.

In ina recente intervista al magazine Vero TV, Alvaro si è raccontato a 360 gradi parlando anche di come la tv sia mutata negli ultimi tempi. Ad esempio, Vitali non apprezza per nulla il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. “Il Grande Fratello e L’isola dei famosi sono due esempi di soldi buttati, non capisco a cosa servano questi programmi. Che cosa può insegnare una trasmissione del genere? La gente ne parla male e continuano a farli”, ha sentenziato l’attore.

L’attore romano strizza l’occhio a LOL

Intervistato dal magazine Vero TV, Alvaro Vitali non ha parlato solamente de L’Isola dei Famosi, ma di un altro format: LOL. Lol Chi ride è fuori è un programma andato in onda su Amazon Prime che è piaciuto parecchio a tantissimi telespettatori e anche a personaggi del mondo dello spettacolo.

Per questo motivo in tanti fanno a gara per poter partecipare alla seconda edizione che già è in cantiere. “Non l’ho ancora visto, ma credo che sarei stato adatto per questa cosa. Non capisco come mai quando capitano queste cose non si ricordano di me” ha confessato amaramente colui che ha interpretato per decenni Pierino.

Alvaro Vitali vorrebbe far tornare Pierino

E a proposito del personaggio Pierino, quest’ultimo è colui che è stato in grado di far diventare popolare e poi famoso Alvaro Vitali. Le battute e le barzellette di quell’eterno ragazzo che andava a scuola con i bambini ha fatto ridere e sognare diverse generazioni.

Per tale ragione l’attore romano ha in mente un progetto che vedrebbe il ritorno di Pierino. “Mi sento legato a lui, oggi cerco di fare un Pierino diverso e più adulto”, ha asserito il comico nel corsa della lunga intervista per il settimanale Vero TV.