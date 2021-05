GF Vip, Lorenzo Riccardi stronca Alfonso Signorini: “Io a casa, in tv dei cadaveri”

Lorenzo Riccardi parla del Grande Fratello

Nella nuova puntata del programma radiofonico “Non succederà Più” su Radio Radio, l’ex tronista Lorenzo Riccardi ha parlato del Grande Fratello Vip e di tanto altro ancora. La confessione è partita con il parlare di Claudia Dionigi, la sua attuale fidanzata scelta al trono classico del dating show di Maria De Filippi. Sono trascorsi poco più di due anni quando i due ragazzi si promettevano amore eterno sotto una pioggia di petali di rose rosse.

La coppia è unita più che mai e il ragazzo ha confidato che il loro grande desiderio è il matrimonio e allargare la famiglia. Ovviamente al momento visto la difficoltà dovuta alla pandemia non c’è nulla di organizzato ma i loro desideri potrebbero diventare realtà tra non molto.

Il grande desiderio dell’ex tronista di Uomini e Donne

Durante l’intervista radiofonica, l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha anche sparato a zero sul Grande Fratello Vip, realiry show che anche quest’anno sarà alla guida di Alfonso Signorini. Un programma che dopo circa sei mesi di messa in onda riaprirà i battenti a settembre con la sesta edizione.

Da settimane sul web stanno girando delle indiscrezioni sul cast ed è possibile che anche quest’anno venga fatto il nome del fidanzato di Claudia Dionigi così come avvenuto nelle precedenti edizioni nessuna però andata in porto. Infatti, l’ex opinionista del Trono classico non ha mai firmato alcun contratto per iniziare l’avventura come concorrente della casa di Cinecittà. L’ex tronista però da rivolto pesanti accuse al programma prodotto dalla Endemol Shine Italy.

Le pesanti accuse di Lorenzo agli autori del Grande Fratello Vip

Nel corso della lunga intervista radiofonica a “Non succederà più”, l’ex tronista Lorenzo ha commentato così: “Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempre i cadaveri mentre io resto sempre a casa!”. L’accusa è stata una vera bomba mediatica per il Grande Fratello Vip, che sia la volta buona per il fidanzato di Claudia Dionigi?

Oppure anche stavolta sarà scartato? Nel frattempo, Lorenzo e Claudia si sono conosciti e scelti durante il programma di Maria De Filippi, sono molto amati dal pubblico in quanto, nonostante la grande popolarità, sono rimasti abbastanza umili.