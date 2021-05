Temptation Island spoiler: cambiano le dinamiche di coppia e forse niente Vip, le ultime novità

In queste ore, la caporedattrice Raffaella Mennoia ha fatto degli interessanti spoiler su Temptation Island. Nello specifico, la protagonista ha svelato alcuni cambiamenti che sono stati apportati al format a causa di una serie di situazioni.

Inoltre, nella parte conclusiva dell’intervista con Uomini e Donne Magazine, ha svelato anche che, forse, la redazione sta valutando di abolire le coppie vip nel cast. Questa decisione ha generato non pochi malumori.

Gli spoiler sulla scelta delle coppie di Temptation Island

Nel corso di una recente intervista, Raffaella Mennoia ha fatto spoiler sulla prossima edizione di Temptation Island. In questi mesi si stanno effettuando i casting, sia per quanto riguarda le coppie sia i single. La caporedattrice non ha potuto fare a meno di palesare una certa difficoltà avuta quest’anno nell’effettuare le scelte. Negli anni passati, infatti, quando il covid non imperversava, le coppie erano spesso portate a partecipare al programma per mettere alla prova il loro sentimenti e la gelosia.

Le troppe uscite con gli amici, le nottate in discoteca e la vita sociale potevano essere proprio il pretesto per spingere alcuni protagonisti a decidere che piega far prendere al proprio rapporto. Con la pandemia, però, tutto questo non si è verificato. Da più di un anno le persone vivono, per lo più, chiuse in casa. Specie le coppie conviventi, dunque, si sono trovate ad affrontare un durissimo banco di prova che ha cambiato considerevolmente le dinamiche di coppia.

Niente Vip nel cast?

Questo fattore è stato giudicato come un forte deterrente dalla Mennoia, che le ha reso più difficile la scelta delle coppie. Inoltre, la donna ha fatto anche altri spoiler su Temptation Island. Nello specifico, ha detto che il cast non è stato ancora completato. La redazione, infatti, pare stia ancora valutando l’ipotesi di inserire coppie famose all’interno del format.

Fino a un po’ di tempo fa, questa non risultava essere un’ipotesi, bensì una certezza. A quanto pare, però, di certo non c’è proprio nulla. Raffaella, infatti, ha dichiarato di non sapere ancora se inserire personaggi già noti al pubblico da casa possa rivelarsi una scelta vincente, oppure no. Ancora poche informazioni anche in merito alla data di partenza del reality show. Molto probabilmente, le registrazioni cominceranno il prossimo mese, mentre a luglio dovrebbe essere prevista la messa in onda su Canale 5.