DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 26 maggio: Sanem si rifiuta di andare alla festa

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca che per protagonisti Can Yaman e la collega Demet Ozdemir. Ormai siamo all’ultima settimana di programmazione, infatti venerdì nel daytime di Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata.

In attesa del gran finale, cosa vedremo mercoledì 26 maggio 2021? Gli spoiler che arrivano dalla Turchia rivelano che Can farà di tutto per convincere Sanem a partecipare al party organizzato per l’affare raggiunto. La giovane scrittrice, però, non accetterà anche se il fotografo si recherà direttamente al negozio dei suoceri. In tutto questo a trarne profitto sarà Ayca che avrà campo libero con il Divit.

Can prova a convincere Sanem ad andare alla festa

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDremaer – Le Ali del Sogno, in onda su Canale 4 mercoledì 26 maggio, rivelano che Can con la scusa di invitare Sanem a partecipare al party per la Fikri Harika organizzata da Ayca entrerà nella boutique degli Aydin senza alcun preavviso.

Non appena il primogenito di Aziz le chiederà come sta, la giovane scrittrice gli risponderà immediatamente di non essere per niente intenzionata a recarsi alla festa che si svolgerà in agenzia. In quell’occasione sarà festeggiata la campagna pubblicitaria per la WomanArt alla quale la Aydin ha contribuito in prima persona.

Ayca soddisfatta, Sanem si rifiuta di partecipare al party alla Friki Harika

Glu spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, dicono anche che Can dunque sarà costretto a lasciare il negozio di Mevkibe e Nihat. Infatti, nonostante le numerose insistenze il fotografo non è riuscito a far cambiare idea alla giovane scrittrice. Subito dopo Ayca, mentre sarà alle prese con i preparativi per l’imminente festa, verrà a conoscenza da una sua collaboratrice che la Aydin non sarà presente.

Per questo motivo la figlia del signor Asym, il proprietario che ha accettato la proposta della Fikri Harika, non rimarrà per niente rattristata dalla notizia. Anzi, sarà al settimo cielo. Infine, Leyla quando sarà pronta per uscire di casa insieme al marito Emre per andare alla festa in questione, proverà in tutti modi a convincere la sorella minore a unirsi a loro, ma purtroppo tutti i suoi tentativi saranno vani.