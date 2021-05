Ambra Lombardo chiede scusa a Barbara D’Urso: “Pentita di quel gesto forte”

Ambra Lombardo e la diffida a Barbara D’Urso

Nel nuovo numero in edicola del settimanale DiPiù è contenuta una lunga intervista ad Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello. Quest’ultima che dopo il reality show ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo deve la sua popolarità a Barbara D’Urso.

Dopo l’esperienza all’interno dalla casa più spiata d’Italia la bella siciliana ha avuto uno screzio con la professionista napoletana in una puntata di Pomeriggio Cinque. Di conseguenza, da quel momento in poi Carmelita non l’ha più invitata nei suoi programmi. Ora, però, la donna ha cambiato idea e vorrebbe una seconda possibilità da Lady Cologno.

L’ex gieffina si è pentita del gesto fatto due anni fa

Tutto ha avuto inizio un paio d’anni fa quando a Pomeriggio Cinque si è scatenata una vera e propria polemica riguardo la storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. All’epoca sul web si era letto che il parrucchiere romano era stato tradito dalla concorrente del Grande Fratello Nip. Una vicenda che ha fatto soffrire molto quest’ultima al punto che la stessa ha mandato una diffida a Barbara D’Urso. Un gesto che, a distanza di tempo l’ex gieffina si è pentita parecchio.

“Ho fatto un gesto forte di cui mi sono pentita subito dopo. Sono stata consigliata male probabilmente. Probabilmente l’ho fatto per paura di conseguenze sul mio lavoro e a scuola. Devo tantissimo alla signora d’Urso e vorrei un giorno avere la possibilità di spiegarle la grande difficoltà che vivevo in questi giorni”, ha confidato alla donna alla rivista DiPiù.

L’appello di Ambra Lombardo a Barbara D’Urso

Nel corso della lunga intervista per il magazine edito da Cairo Editore, Ambra Lombardo si è detta molto dispiaciuta per quando accaduto un paio d’anni fa nello studio di Pomeriggio Cinque e soprattutto con Barbara D’Urso.

“Non sono una persona irriconoscente e vorrei chiederle scusa di persona per la scelta forte che ho fatto. Dopo quel caso sono stata insultata sui social network e per strada. Provavo grande imbarazzo a scuola per le cose mortificanti che si dicevano di me in televisione”, ha detto l’ex fiamma di Kikò Nalli. Carmelita accoglierà l’appello di quest’ultima? Staremo a vedere.