Tommaso Zorzi, il suo programma su Italia 1 non si farà, chiuso anche Il Punto Z

Non si farà più il format in prima serata su Italia 1 con Zorzi

Arrivano delle notizia non proprio esaltanti per Tommaso Zorzi. Infatti, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip deve fare i conti con uno stop lavorativo davvero sorprendente. Nelle ultime settimane sul web era girata voce di una nuova trasmissione condotta dal rampollo meneghino destinata alla prima serata di Italia1.

La registrazione della puntata numero zero era prevista alla fine di questo mese, che tutti avevano descritto come la vera svolta dell’influencer. Per il portale Tvblog, però, il programma in questione è saltato, al momento nessun debutto in prima serata per il 26enne nella rete cadetta di Mediaset.

La chiusura de Il Punto Z su Italia 1

Una decisione che ha spiazzato tutti i suoi fan e in particolare lo stesso Tommaso Zorzi. Per tale ragione già sul web sono arrivate le prime critiche dicendo che il vincitore del GF Vip 5 sia un “fenomeno sgonfiato“. Qualche settimana fa Mediaset aveva comunicato anche la chiusura della striscia giornaliera de Il Punto Z in onda sempre su Italia 1.

Chiusura già preventivata dall’azienda del Biscione, ma per tantissimi utenti web dovuta ai bassi ascolti ottenuti, intorno al 2% di share. Dopo aver trascorso quasi sei mesi all’interno della casa di Cinecittà, il 26enne è approdato come opinionista all’Isola dei Famosi 15. Ma anche conduttore sempre con Il Punto Z sulla piattaforma Mediaset Play Infinity. Inoltre per diverse settimane è stato ospite fisso al Maurizio Costanzo Show.

Alfonso Signorini e Simona Ventura titubanti su Zorzi

Le scelte professionali di Tommaso Zorzi hanno fatto storcere il naso a due grande della televisione italiana. Il primo è il direttore del settimanale Chi che ha detto: “Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

Mentre Simona Ventura intervistata dalla rivista Chi ha fatto sapere: “Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo”.