Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia su tutte le furie: “Siete solo dei codardi!”

Emanuela Tittocchia arrabbiata su Instagram: il motivo

Una delle ultime eliminate della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è Emanuela Tittocchia. Quest’ultima nonostante non sia rimasta molto in Honduras perché eliminata al televoto ha dato dimostrazione ai suoi compagni d’avventura di avere un bel caratterino. Ne sanno qualcosa i suoi ex fidanzati Fabio Testi e l’ex gieffino Biagio D’Anelli. Il suo essere diretta e attaccare sempre tutti ha fatto si che gli altri naufraghi l’hanno mandata subito in nomination.

In attesa che arrivi in studio da Ilary Blasi, l’attrice di Centovetrine sta scontando la quarantena di 15 giorni. Quindi, proprio in questo periodo è particolarmente attiva sui suoi canali social. E come spesso accade, anche lei è vittima degli haters che si nascondono dietro a degli account fake. Per tale ragione, la donna è sbottata così: “Siete solo dei codardi”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto la donna sui suoi canali social.

L’ex naufraga contro i leoni da tastiera

Emanuela Tittocchia è stanca ed infastidita per quello che le accade quotidianamente sui suoi canali social. Nello specifico i leoni da tastiera l’hanno presa di mira riempiendola di insulti e termini poco carini. Per tale ragione, sempre su Instagram l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 è sbottata così: “Questi fake hanno rotto davvero il ca**o…”.

L’attrice, che ha commentato l’eliminazione di Rosaria Cannavò dicendosi dispiaciuta, ha poi provocato questa gente, affermando di credere che dovrebbero metterci la faccia e non nascondersi dietro profili finti. “Fate vedere la faccia…”, ha asserito la donna.

Emanuela Tittocchia in studio prima della finale

Emanuela Tittocchia è stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2021 una settimana fa, di conseguenza dovrà scontare altri sette giorni per terminare la quarantena obbligatoria che si deve fare dopo che si rientra dall’estero. Quindi, l’ex naufraga dovrebbe arrivare in studio a cospetto della padrona di casa Ilary Blasi, giorni prima della finalissima, ovvero il 31 maggio.

In questa occasione la concorrente del reality show di Canale 5 si toglierà qualche sassolino dalle scarpe affrontando i compagni d’avventura che si trovano ancora in Honduras? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione Mediaset.