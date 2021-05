Uomini e Donne, Roberta corre alla polizia: “È ossessionato da me, mi perseguita” (FOTO)

Sono diversi giorni che Roberta Di Padua, dama di Uomini e Donne, sta facendo parlare di sé sui social. Nello specifico, pare che la donna non stia apprezzando molto alcune voci che stanno trapelando sul web sul suo conto.

Dopo l’ennesimo attacco, la protagonista è ricorsa a vie legali, sta di fatto che si è rivolta alla polizia, in quanto ritiene ci sia un finto blogger ossessionato da lei che la sta perseguitando. Scopriamo nel dettaglio chi potrebbe essere il destinatario di tali provvedimenti.

Lo sfogo di Roberta dopo quanto accaduto a Uomini e Donne

In queste ore, la dama di Uomini e Donne Roberta ha deciso di rivolgersi alla polizia. La protagonista ha spiegato di essere stata costretta a correre ai ripari in quanto la situazione stava diventando troppo pericolosa. Nello specifico, la dama ha rivelato che c’è un individuo, che lei ha definito “finto blogger”, che sarebbe ossessionato da lei. La persona in questione la starebbe perseguitando e seguendo, creando un certo sgomento sia in lei sia nelle persone a lei vicine.

Inoltre, Roberta ha insinuato che questa persona sia stata “plagiata” da una donna, a quanto pare ex dama del parterre del trono over di Uomini e Donne. La Di Padua, dunque, ha mostrato il fascicolo contenente la denuncia e, molto presto, scopriremo delle informazioni in più. Ciò che tutti i fan si stanno domandando adesso è: chi sarà mai il destinatario di questa querela? La verità sembra essere arrivata da pochissimo. (Continua dopo la foto)

Chi sarebbe lo stalker della Di Padua

Dopo la pubblicazione di tali Instagram Stories da parte della dama di Uomini e Donne Roberta, l’influencer Amedeo Venza ha replicato. Il giovane ha postato nuovamente la IG Storie della dama ed ha smentito categoricamente le sue accuse. Il giovane ha parlato come se fosse proprio lui il destinatario della denuncia, sta di fatto che ha ribadito di essere pronto a vendicarsi.

Nell’ultimo periodo Amedeo ha attaccato diverse volte la dama per il suo comportamento adoperato nel talk show di Maria De Filippi. Ad ogni modo, il nome che, almeno per il momento, è ancora ignoto è quello della donna che avrebbe collaborato con Venza per diffamare la Di Padua. Tra le amiche strette di Amedeo c’è Pamela Barretta, pertanto, il primo collegamento è andato immediatamente a lei. Tuttavia, ci sono anche altre donne con cui Roberta ha litigato, tra cui Veronica Ursida, Aurora Tropea e altre. Non ci resta che attendere per saperne di più.