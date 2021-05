Guerra tra Chiara e Valentina Ferragni? “Discussione abbastanza accesa” c’entra il lavoro (VIDEO)

Nella puntata del 24 maggio di Ogni Mattina, l’ospite Santo Pirrotta ha sganciato delle pillole di gossip abbastanza interessanti. Le protagoniste di questi rumors sono Chiara e Valentina Ferragni. A quanto pare, tra le due ragazze ci sarebbero stati dei problemi di recente.

Il popolo del web è sempre stato abituato a vedere le dame andare sempre d’amore e d’accordo, tuttavia, di recente pare sia accaduto qualcosa che sta turbando tali equilibri. La causa dei dissapori sarebbe da riscontrare nella sfera professionale.

I motivi delle liti tra Chiara e Valentina Ferragni

Chiara e Valentina Ferragni sono in guerra tra loro? Secondo Pirrotta, in casa Ferragni non ci sarebbe un clima sereno. Stando a quanto rivelato dall’opinionista, pare che le due dame abbiano avuto una discussione abbastanza accesa. Tutto sarebbe cominciato nel momento in cui la più piccola delle sorelle ha lanciato la sua linea di gioielli. Molte amiche di Chiara, in seguito, avrebbero accusato sua sorella di essersi ispirata a loro per lanciare la sua collezione, dando luogo ad una copia.

L’influencer pare si sia schierata completamente dalla parte della sorella, al punto da arrivare anche ad allontanare tali amiche. Tuttavia, la situazione è degenerata nel momento in cui la moglie di Fedez ha deciso di cimentarsi anche lei in una nuova linea di gioielli. Nello specifico, pare che Valentina non abbia affatto gradito il comportamento di sua sorella, la quale starebbe copiando la sua idea. (Continua dopo il video)

Il gesto di Valentina

Pirrotta ha parlato di liti davvero accese tra Chiara e Valentina Ferragni ma, almeno per il momento, nessuna delle due dame ha commentato l’accaduto. Queste, dunque, potrebbero essere anche delle mere supposizioni e dei pettegolezzi. Il 23 maggio, infatti, Vittoria, figlia dei Ferragnez, ha compiuto due mesi. La famiglia si è riunita per festeggiare il lieto evento e, stando a quanto trapelato sui social, anche Valentina ha voluto manifestare la sua vicinanza.

La donna, infatti, ha pubblicato una foto di Chiara, Fedez e la piccola Vittoria ed ha detto di amare moltissimo la sua nipotina. Questo gesto distensivo, dunque, va a cozzare completamente con le dichiarazioni fatte nella puntata odierna di Ogni Mattina. Che, forse, le due protagoniste stiano provando a nascondere ai loro fan le presunte guerre intestine tra sorelle? Non ci resta che attendere per sapere come evolverà la vicenda.