Uomini e Donne puntata di oggi: Isabella super corteggiata, Ida liquida Gabriele

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 25 maggio, vedremo che Isabella tornerà a sedersi al centro dello studio per raccontare le sue ultime frequentazioni. Per lei, poi, arriveranno anche tre signori, i quali diranno di essere particolarmente interessati a conoscerla.

Per quanto riguarda il capitolo Ida, invece, questa stagione del talk show pomeridiano si concluderà con una delusione per lei. La dama, infatti, dirà di non nutrire abbastanza interesse per Gabriele, pertanto, interromperà la loro conoscenza.

Il successo di Isabella a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Isabella. Quest’ultima sta destando molto interesse nelle ultime messe in onda, al punto da arrivare ad ipotizzare che possa addirittura rubare il posto a Gemma Galgani. Ad ogni modo, la dama sta conoscendo Maurizio, con il quale si sta trovando abbastanza bene. Lui la dipingerà come una donna parecchio passionale, contrariamente a quanto molti credono.

La protagonista, inoltre, dirà di essere uscita anche con un altro membro del parterre degli uomini, tuttavia, entrambi hanno concordato di restare solamente amici. Successivamente, poi, la conduttrice le dirà che hanno telefonato tre cavalieri per conoscerla. Questoìa, dunque, sarà l’ennesima dimostrazione del fatto che lei non è affatto una donna fredda. A tal proposito, si aprirà un’altra discussione con la Galgani.

Anticipazioni puntata di oggi: la decisione di Ida

Quest’ultima, continuerà ad essere della sua idea e non sarà disposta a cambiare opinione a riguardo. In merito ad Ida, invece, la dama sta uscendo con Gabriele. Ad esortarli ad uscire è stata la padrona di casa, la quale sta provando in tutti i modi a “sistemare” la Platano. Ad ogni modo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che i due racconteranno di non essersi mai visti durante la settimana.

Tra di loro c’è stato solo uno scambio di messaggi e di telefonate. In tali occasioni, la dama è apparsa piuttosto giù di corda e poco interessata a proseguire con la conoscenza del cavaliere. Nel corso della puntata, infatti, Ida annuncerà di non sentire verso Gabriele quel trasporto che l’avrebbe spinta ad andare avanti. Per tale motivo, la donna dirà di voler interrompere la conoscenza. Anche questa stagione del talk show pomeridiano, dunque, si chiuderà con un nulla di fatto per l’ex di Riccardo.