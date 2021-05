Uomini e Donne, anticipazioni del 25 maggio: due di picche di Ida a Gabriele, Isabella corteggiata

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione pomeridiana di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo la scelta di Giacomo Czerny, cosa accadrà nella puntata in onda martedì 25 maggio 2021?

Gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo del News, svelano che Isabella Ricci sarà super corteggiata da una serie di cavalieri che arriveranno in studio per lei. Ovviamente non mancheranno le frecciate velenose alla rivale Gemma Galgani. Poi Ida Platano comunicherà al cavaliere Gabriele che ha intenzione di troncare la conoscenza.

Isabella Ricci super corteggiata

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che dopo la scelta di Giacomo Czerny si passerà al Trono over. Si partirà con Isabella Ricci che si accomoderà al centro dello studio con Maurizio. La dama romana comunicherà ai presenti e alla conduttrice Maria De Filippi che le cose tra loro stanno proseguendo abbastanza bene.

Il cavaliere dirà che la donna non è poco passionale come la descrive la sua rivale Gemma Galgani. Lei è uscita anche con un altro signore però decideranno di rimanere solamente amici. Successivamente scenderanno altri tre signori per lei a dimostrazione che forse non è così fredda e lo faranno notare alla 71enne torinese che però non si smuoverà dalla sua idea poco carina sulla rivale.

Trono over: Ida Platano liquida Gabriele

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, dicono che dopo Isabella Ricci si passerà a Sara con Mauro. I due protagonisti del parterre senior stanno bene insieme e continuano a vedersi, ormai Biagio lo ha dimenticato per sempre. Poi si parlerà anche di Ida e Gabriele. I due si sono messaggiati tantissimo durante la settimana ma mai chiamati al telefono tranne il giorno prima la registrazione perché lei avendo bucato la gomma della macchina era depressa e lui l’ha chiamata per sostenerla.

Il cavaliere spiegherà che le ha telefonato poco per andarci piano non sapendo lei come volesse procedere, ma le ha sempre mandato messaggi su Whatsapp e dedicato anche video di canzoni. Ma quando la Platano gli ha fatto notare che gradiva più telefonate, l’uomo l’ha chiamata immediatamente dimostrandole che ci tiene davvero. Nonostante ciò, l’ex di Riccardo Guarnieri deciderà di interrompere la loro frequentazione e darà il due di picche a Gabriele.