Da amici a marito e moglie, ecco come Max Pezzali e Debora Pelamatti si sono innamorati

Conosciutissimo come cantante degli 883, Max Pezzali è sempre stato molto riservato riguardo alla propria vita privata. Non sorprende quindi che la sua anima gemella non provenga dal mondo dello spettacolo, ma dalla sua compagnia di amici. Si tratta infatti della sua migliore amica, Debora Pelamatti, con la quale il cantante ha un rapporto di amicizia duraturo, mai nascosto da entrambi e che è sfociato in amore trasformando i due amici in marito e moglie.

Max Pezzali e la moglie Debora Pelamatti: “Come ci siamo innamorati”

Max Pezzali e Debora Pelamatti si sono conosciuti a Pavia tanti anni fa e seppur molto diversi, timido lui, più esuberante lei, si sono subito avvicinati ed è nata una bella amicizia, come racconta la stessa Debora Pelamatti: “Tra una confidenza e l’altra è nata una forte complicità. E ci siamo innamorati.” Una conoscenza nata all’improvviso e sfociata in amicizia senza che nessuno dei due si aspettasse qualcosa di più. A unirli erano state infatti «tanti amici in comune e qualche pena d’amore», come ha raccontato il cantante. Un’amicizia trasformatasi in amore e coronata poi dal matrimonio alla presenza degli amici storici, tra cui i membri degli 883, presenti alla cerimonia.

I due si sono conosciuti lontani dai riflettori grazie a conoscenze comuni. Una semplice amicizia inizialmente poiché si trovavano in due città diverse e si incrociavano solo quando Pezzali tornava a Pavia, ma un legame destinato a diventare una grande amicizia e poi qualcosa di più, fino ad arrivare al matrimonio.

Sempre discreti e poco interessati ai riflettori hanno frequentato gli amici di entrambi ed entrando nel circolo di conoscenze di Max Pezzali, Debora ha dovuto fare i conti con illustri personaggi della musica italiana, cosa che inizialmente le faceva una certa impressione, come detto da lei stessa:

“Frequentiamo gli amici di entrambi. Non nego che all’inizio vedere i suoi, come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gianni Morandi e Claudio Cecchetto, mi faceva una certa impressione. Adesso mi sto abituando”. Per quanto tra le amicizie di Max siano presenti molti nomi noti, entrambi hanno vissuto la loro storia, d’amicizia e poi d’amore, con grande discrezione e semplicità. “Ho sempre visto Max come una persona umile e spontanea. Non l’ho mai considerato un personaggio. E anche adesso, che frequentiamo il suo ambiente, la mia vita non è cambiata.” Racconta Debora Pelamatti. “Ho voluto mantenere la mia identità. Ho il mio lavoro, le mie passioni. Max apprezza questa scelta di conservare una mia dimensione. Certo, non è sempre facile. Ma sono molto camuna: tengo i piedi per terra!”

Chi è Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali?

Debora Pelamatti, attuale moglie di Maz Pezzali, è nata a Niardo, nella Valle Camonica e ha conosciuto il marito grazia ad amici in comune. “Sono camuna, tengo i piedi per terra” ha sempre detto Debora Pelamatti, nata a Niardo, dove ha vissuto con la famiglia fino al liceo. Dopo la maturità classica al liceo Golgi di Breno si è trasferita a Pavia per frequentare l’università ed è rimasta nella città. Stessa città in cui un giorno, per caso, in Piazza della Vittoria ha conosciuto Max Pezzali, presentatole da un’amica in comune.

Appassionata di moda è curatrice della rubrica fashion “Lo Stile(tto) di Debby” e lavora presso l’ufficio legale di una grande società milanese.