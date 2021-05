Andrea Cerioli, l’accusa di Daniela Martani: “Ti photoshoppi gli addominali”. Lui sbotta: “”Sei davvero piccola…”

Il cambiamento fisico di Andrea Cerioli

Prima di approdare in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 15 Andrea Cerioli è apparso un po’ appesantito rispetto al passato. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha riferito che durante il periodo di lockdown restando a casa e con le palestre chiuse ha preso intorno a 15 chili. Nei primi giorni di permanenza a Playa Raunion l’ex gieffino è stato reso in giro sa alcuni utenti su Twitter scatenando una serie di polemiche con i fan del ragazzo emiliano.

Lunedì sera Ilary Blasi ha dato la possibilità ai concorrenti di specchiarsi per la prima volta dopo due mesi e Cerioli è rimasto particolarmente sorpreso dal suo dimagrimento. “Oddio sembro piccolo. La barba è da sistemare. Il corpo è davvero diverso, sono piccolissimo dai. Son piccolo, ma proprio piccolo“, ha detto il fidanzato di Arianna Cirrincione.

Daniela Martani accusa l’ex tronista di modificare le sue foto su Instagram

Immediatamente dopo la padrona di casa Ilary Blasi ha proposto ad Andrea Cerioli di rasarsi i capelli e la barba in cambio di cibo per una settimana, lui però ha rifiutato. Dallo studio di Cologno Monzese l’ex naufraga Daniela Martani ha preso la parola ed ha attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Volevo dirti che potevi farlo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti“, ha detto la donna.

Le affermazioni fatte dall’ex hostess dell’Alitalia hanno fatto infuriare l’opinionista Tommaso Zorzi, che ha difeso l’ex gieffino: “Dai ma Daniela, posso dirti? Non va bene. Non andare ad attaccare il fisico. Magari sono delle sue insicurezze. Cosa ne sai tu scusami?”.

La replica di Tommaso Zorzi e Andrea Cerioli

Ovviamente Andrea Cerioli non è rimasto a guardare replicando alle affermazioni fatte dalla Martani nello studio de L’Isola dei Famosi 2021: “Cos’ha detto Daniela? Tanto sei piccola così. Vai goditi questi 30 secondi di visibilità“.

A quel punto, l’ex naufraga visibilmente in imbarazzo ha cercato di arrampicarsi sugli specchi dicendo: “Dai scherzavo Andre. Andrea scherzavo madonna. Si tratta di senso dell’umorismo scialla“. Purtroppo o per fortuna il botta e risposta tra i due è stato interrotto dalla conduttrice Ilary Blasi perché doveva andare avanti con al puntata.