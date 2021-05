Ignazio Moser si rasa la testa a L’Isola dei Famosi e diventa finalista (VIDEO)

L’Isola dei Famosi si avvia verso la fine

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sta giungendo a termine. Infatti il 7 giugno si disputerà la finalissima per la prima volta in Honduras per via della pandemia. Nella puntata in onda lunedì sera su Canale 5 Ignazio Moser è stato proclamato secondo finalista da Ilary Blasi dopo Andrea Cerioli che ha conquistato quel titolo lo scorso venerdì.

Ma per arrivare a tanto il fidanzato della modella argentina Cecilia Rodriguez ha dovuto sottoporsi ad una serie di sfide. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto a Playa Palapa.

Ignazio Moser è il secondo finalista de L’Isola dei Famosi 15

Anche in questo caso, come la settimana scorsa, i naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 per ambire alla finalissima del 7 giugno si sono dovuti sfidare a coppie estratte a sorte. Nello specifico, la comica Valentina Persia e l’ex Pupo Matteo Diamante si sono sfidati in una prova che consisteva nel recuperare dei pezzi di una struttura in fondo al mare e successivamente costruirla nella spiaggia di Playa Palapa.

Mentre l’ex Pupa Miryea Stabile e e l’ex campionessa di sci Isolde Kostner si sono sfidate nella prova dell’Uomo Vitruviano in bilico sul mare. Infine l’ex gieffino Ignazio Moser e lo Youtuber Awed nel girarrosto. I vincitori delle prove sono stati Matteo, Isolde e Ignazio e si sono poi dovuti scontrare al televoto. A quel punto il risultato finale ha decretato a furor di popolo l’ex ciclista trentino finalista che si è dovuto pure rasare in diretta tv.

Ignazio Moser si è rasato la testa: il motivo

Nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021, gli autori del reality show di Canale 5 hanno voluto mettere in difficoltà alcuni naufraghi. Ad esempio, l’ex tronista Andrea Cerioli è stato messo davanti ad una tentazione: una rasatura completa a zero, quindi barba e capelli in cambio di un chilo al giorno di spaghetti al pomodoro per tutta la settimana.

Il fidanzato di Arianna Cirrincione si è immediatamente rifiutato: “Mai, mi sono rasato la barba una sola volta e sembravo un cu*o col naso“. Poi la stessa tentazione è stata proposta agli altri concorrenti maschi e solo Ignazio Moser ha accettato. Quindi alla fine si è ritrovato con la testa rasata e pasta per tutti. Ecco il video: